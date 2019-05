Daniela (14) obvinili z pokusu o vraždu kamaráta: Desivé výpovede ľudí, ktorí ratovali zraneného Andreja

Strašný prípad otriasol celým mestom na Považí. Tínedžeri Daniel (14) a Andrej (14) boli dobrí kamaráti, ktorí sa poznali zo školy.

Pred týždňom sa stretli v rozostavanej bytovke na okraji Dubnice nad Váhom, kde malo dôjsť k nepochopiteľnému incidentu. Daniel podľa polície dvakrát bodol svojho kamaráta. Zranený Andrej vyšiel z bytovky sám a vzápätí ho ratovali okoloidúci a susedia. Školák napokon skončil v nemocnici, kde mu podľa našich informácií vyoperovali žlčník a má poranenú pečeň. Jeho kamaráta medzičasom obvinili zo zločinu vraždy v štádiu pokusu.

Čo sa presne v rozostavanej bytovke stalo, je obrovskou záhadou. Susedia však majú hrôzu z minulého týždňa stále v pamäti. „Taký strašný krik som v živote nepočula. Ten bodnutý chlapec vybehol von, čupel a držal sa za brucho a strašne kričal: on ma pichol nožom. Utekala som k nemu a bola som s ním až do príchodu záchranky. Pribehol nejaký pán a držal mu brucho, aby nevykrvácal. Bol bodnutý do brucha a do krku,“ hovorí zdesená suseda, ktorá po strašnom čine už týždeň nespí.

Okolnosti desivého incidentu vyšetruje polícia, podľa vyjadrení susedov sa chlapci mohli pohádať pre fľašku alkoholu. Bodnutý Andrej krvácal, kričal od bolesti a stále kládol vydesenej susede otázku, ktorá trhá srdce. „Teta, pravda nezomriem. Ja ešte nechcem zomrieť. Utešovala som ho, že nezomrie, ale bolo to strašné,“ dodala.

Andreja so zraneniami previezli do nemocnice v Bratislave, po­dľa našich informácií je mimo ohrozenia života. Vyoperovali mu však žlčník a má poranenú pečeň. Andrej má neľahký osud, podľa zdroja Nového Času nedávno prišiel o otca. Mama Ľudmila vychováva chlapca sama, napriek tomu Andrej v škole patrí medzi dobrých žiakov.

Náramok na nohe

Policajti podľa informácií Nového Času Daniela obvinili zo zločinu vraždy v štádiu pokusu. V pondelok sudca Okresného súdu v Trenčíne rozhodoval o väzbe pre tohto školáka. Prokurátor podal návrh na jeho vzatie do väzby, tú však sudca zamietol.

„Sudca nahradil väzbu prijatím záruky dôveryhodnej osoby – starého otca obvineného, prijatím písomného sľubu obvineného, že povedie riadny život a dohľadom probačného a mediačného úradníka,“ uviedol pre TV JOJ hovorca krajského súdu Roman Tarabus s tým, že chlapec má nariadenú i kontrolu tzv. elektronickým náramkom. Rozhodnutie okresného súdu však považuje prokuratúra za nezákonné, a preto podala sťažnosť.

Chlapec je tak zatiaľ doma, vo štvrtok sa však bude musieť postaviť opäť pred sudcu krajského súdu, ktorý bude rozhodovať o tom, či doma ostane, alebo pôjde do väzby. Riaditeľka školy Soňa Kačíková je z krvavého incidentu zaskočená. „Je to pre nás šokujúce, pretože s chlapcami doteraz neboli žadne problémy, učia sa priemerne a s rodičmi má škola výborný vzťah,“ vysvetľuje. Chlapci nechodia do jednej triedy, sú však rovesníci a trávili spolu veľa času ako dobrí kamaráti.

Podľa riaditeľky školy išlo zrejme o Danielov skrat a je možné, že ani sám nevie, prečo to urobil. Polícia je na vyjadrenia zatiaľ skúpa.povedal policajný hovorca Pavol Kudlička. Nový Čas oslovil matku Andreja aj otca Daniela, do uzávierky však nereagovali.

Čím sudca nahradil Danielovi väzbu