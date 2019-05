Škandál so svätým prijímaním pokračuje, mama Lucky reaguje na tvrdenia farnosti: Teraz budem hovoriť ja!

Veľký škandál naberá na obrátkach. Prípad rómskeho dievčatka Lucky (11), ktorej rodičom oznámili, že počas jej prvého svätého prijímania nemôže sedieť spolu s ostatnými deťmi, už rieši NAKA.

Matka dievčatka Marta sa stretáva s nepríjemnými atakmi a rodičia prvoprijímajúcich detí naďalej tvrdia, že nešlo o diskrimináciu. Dokonca zvažujú podať trestné oznámenie na matku. Trnavská farnosť uviedla, že dieťa sa neskoro prihlásilo na prvé sväté prijímanie. Marta však má prihlášku, na ktorej svieti iný dátum.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Trnavská farnosť vydala v pondelok stanovisko, v ktorom odznelo aj to, že dieťa sa neskoro prihlásilo na prvé sväté prijímanie. „Matka rómskeho dieťaťa prišla na Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša požiadať, aby jej dcéra mohla pristúpiť na prvé sväté prijímanie 25. mája 2019; prišla však asi týždeň pred slávnosťou,“ napísala farnosť. „My sme boli za dekanom ešte v minulom roku v októbri. To si teda naozaj nemyslím, že bolo neskoro,“ hovorí Luckina mama ukazujúc prihlášku. Rodičia ostatných detí naďalej tvrdia, že Lucka nechodila na nácviky a že sa jej mama nepodieľala na iných veciach, ako ostatní rodičia. „My sme si brali dovolenky a tiež sme s deťmi pravidelne chodili na nácviky. Prečo by mal mať niekto výhody, keď sa nepodieľa na spoločných veciach,“ hovorí jeden z rodičov Marián Praženka s tým, že zvažujú aj trestné oznámenie na matku.

Marta však tvrdí, že nič z toho, čo rodičia hovorili, nebolo natoľko závažné, aby jej jediná dcérka bola na svojom najdôležitejšom dni čiernou ovcou. „Stále sa tým zaťažuje a je z toho smutná. Veď my sme nikomu neublížili a nechceme ani nikoho osočovať, no toto sa nemalo stať,“ hnevá sa.