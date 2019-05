Elton John má svojho verného dvojníka: Ktorý je ten pravý?

Vraví sa, že Elton John (72) je len jeden. No opak je pravdou. V malom anglickom mestečku žije John Sims (65) a akoby mu z oka vypadol! Na prvý pohľad by sa len ťažko rozoznalo, ktorý je ten skutočný. Jediné, čo dvojník John ešte nevie, je hra na klavíri.

Spevák, skladateľ a žijúca legenda Elton John (72) je jedným z najpredávanejších umelcov na svete a je známy aj vďaka svojim okázalým outfitom, netradičným okuliarom, otvorenosti voči homosexualite a hlavne vynikajúcim hitom. No nie vo všetkom je jedinečný. Je tu totiž jeden muž z Anglicka, ktorý vyzerá ako jeho verná kópia!

John Sims (65) na prvý a asi aj na druhý pohľad vyzerá ako hudobník. Snaží sa podobne obliekať a podobnosť podčiarkuje i zaujímavými okuliarmi. Na premiére filmu o Eltonovi Rocketman sa vo svojom meste nadšene fotil s fanúšikmi.

Ako sám prezradil, nikdy z tejto neuveriteľnej podoby neťažil, no teraz sa rozhodol, že si to bude užívať a chce byť Eltonovým oficiálnym dvojníkom. „Môže to byť ako hobby a dokonca si viem zarobiť aj nejaké peniaze, čo si ako dôchodca už inde nezarobím,“ vyjadril sa John.