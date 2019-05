Legenda AS Rím Daniele De Rossi sa lúčila: Emócie a slzy v očiach

Posledný zápas v kariére. Stredopoliar AS Rím Daniele De Rossi (35) sa po osemnástich rokoch rozlúčil so svojim klubom víťazne.

"Vlci" zdolali Parmu s Jurajom Kuckom v zostave 2:1. Tréner Claudio Ranieri stiahol De Rossiho v 82. minúte a doprial mu búrlivý aplauz tribún. Jeho rozlúčku si nenechal ujsť ani ďalší obľúbenec fanúšikov AS a De Rossiho dlhoročný spoluhráč Francesco Totti. Aj on spojil celú kariéru s AS Rím. Derniéra to bola aj pre Ranieriho, ktorý prišiel do Ríma v marci iba na záskok.

"Zažil som krásne emócie. Počuť chorály na De Rossiho počesť bol zážitok, o to zložitejší bol náš odchod. Môjmu nástupcovi prajem veľa šťastia," odkázal Ranieri.

Daniele De Rossi’s final game with Roma. í ½í¸¢ pic.twitter.com/z1rqMAGMtu — Raffaele (@ItalianoCalcio) 26. mája 2019