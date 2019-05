Preferenčné hlasy zamiešali poradie europoslancov: Najviac krúžkov dostali Beňová so Šimečkom

Prekrúžkovali sa až do Bruselu! Okrem dvoch poslancov posielame do Európskeho parlamentu novú krv. Staronovou tvárou je Monika Beňová zo strany Smer, ktorá získala aj najviac preferenčných hlasov.

Druhým najkrúžkovanejším sa stal zatiaľ nie príliš v politike známy Michal Šimečka z koalície PS/Spolu nasledovaný už ostrieľanou tvárou z SaS Luciou Ďuriš Nicholsonovou. Čím zabodovali podľa politológa u voličov?!

Jednozačne najväčšej obľube sa aspoň podľa preferenčných hlasov teší po týchto voľbách do Európskeho parlamentu Monika Beňová zo Smeru. Tá si sadne do lavíc v Bruseli už štvrté volebné obdobie za sebou. „Zabodovala podľa mňa v televíznych diskusiách, naučila sa rozumieť európskej politike a oproti minulosti jej vyjadrenia už majú hlavu a pätu,“ myslí si politológ Ján Baránek s tým, že jej čiastočne pomohlo aj to, že neraz kritizuje vlastnú stranu.

Za úspechom doteraz pomerne neznámeho odborníka na európsku politiku Michala Šimečku z koalície PS/Spolu treba podľa Baránka hľadať aj novozvolenú prezidentku. „Svojho času ho veľmi chválila Zuzana Čaputová, tak tá ho aj zviditeľnila,“ vysvetľuje Baránek. Naopak, neprekvapil ho výtlak, aký má za sebou Lucia Ďuris Nicholsonová, ktorá obsadila tretiu priečku.

Čo sa nečakalo

Eurovoľby boli pre mnohých studenou sprchou a aj podľa odborníkov prišlo k mnohým prekvapeniam. „Mňa dosť udivuje, že sa tam nedostal Ján Figeľ, ktorý má bohaté skúsenosti,“ povedal na margo výsledkov KDH Ján Baránek. Hoci jeho strana získala dve kreslá, obsadí zatiaľ len jedno a Miriam Lexmann bude čakať ako náhradníčka a nastúpi až po odchode Veľkej Británie z EÚ.

Otvoriť galériu Michal Šimečka Zdroj: Michal Hanko, Nový Čas

Za prekvapenie možno považovať aj to, že sa do parlamentu nedostal za liberálov Jozef Mihál. Krúžkovanie zamiešalo karty aj u kotlebovcov, kde, ktorý pôjde do Bruselu aj s bývalým sudcom Miroslavom Radačovským. Ten sa preslávil tým, že posielal prezidenta Kisku do Izraela.

Ženské vnady naopak nedokázala využiť Martina Šimkovičová, ktorá kandidovala za Starostov a nezávislé osobnosti a získala len necelých 2 000 hlasov. So svojou novou stranou Korektúra neprerazil ani Andy Hryc.

Kto ide do europarlamentu:

1. Monika Beňová (Smer-SD) - 89 472 hlasov

2. Michal Šimečka (PS/Spolu) - 81 735 hlasov

3. Ludia Ďuriš Nicholsonová (SaS) - 52 331 hlasov

4. Miroslav Číž (Smer-SD) - 51 362 hlasov

5. Milan Uhrík (Kotleba - ĽSNS) - 42 779 hlasov

6. Miroslav Radačovský (Kotleba - ĽSNS) - 42 276 hlasov

7. Eugen Jurzyca (SaS) - 33 540 hlasov

8. Ivan Štefanec (KDH) - 33 128 hlasov

9. Michal Wiezik (PS/Spolu) - 29 998 hlasov

10. Miriam Lexmann (KDH) - 27 833 hlasov (náhradníčka po brexite)

11. Martin Hojsík (PS/Spolu) - 27 549 hlasov

12. Vladimír Bilčík (PS/Spolu) - 26 202 hlasov

13. Peter Pollák (OĽaNO) - 23 815 hlasov

14. Robert Hajšel (Smer-SD) - 13 773 hlasov

Volebná účasť v krajoch