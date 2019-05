Krôcik od tragédie! Pilot F1 Sergio Pérez na Veľkej cene Monaka takmer zrazil dvoch ľudí

K veľkej ​​tragédii mohlo dôjsť počas nedeľňajšej Veľkej ceny Monaka F1. Po výjazde safety car zažil Sergio Pérez (29) totiž krušné chvíle, keď mu do cesty vbehli dvaja traťoví maršáli, ktorí upratovali okruh po nehode.

"Skoro som ich zrazil. Sú v poriadku?" pýtal sa potom vydesený jazdec Racing Pointu do vysielačky.

Keď sa v deviatom kole Veľkej ceny Monaka stretol Charles Leclerc s Nickom Hülkenbergom, poškodil si pravú zadnú pneumatiku a na trati zanechal veľa nečistôt. Vedenie pretekov sa tak rozhodlo na okruh vyslať safety car a mnoho jazdcov túto situáciu využilo na to, že zamierilo do boxov.

Medzi nimi aj Sergio Pérez. Keď však vychádzal z boxov, do cesty mu vbehli dvaja traťoví maršáli, ktorí sa vracali po upratovaní zvyškov pneumatík. Jazdec tímu Racing Point mal čo robiť, aby sa im vyhol. "Čo After this incident, I’m just very happy with the outcome of my day. That we all can go back home safe and sound with our families. For the safety of the marshals I hope it never happens again! í ½í¹ #MonacoGP #Checo11 pic.twitter.com/PP8Me3Frlz — Sergio Pérez (@SChecoPerez) 26. mája 2019 pýtal sa vydesený Pérez do vysielačky. "Skoro som ich zrazil. Sú v poriadku?"

Tím ho ubezpečil, že je všetko v pohode a Mexičan si potom došiel pre dvanáste miesto. Po pretekoch sa však k incidentu ešte vrátil. "Počas safety car som skoro zrazil dvoch traťových maršálov, ktorí mi vbehli do cesty. Bolo to naozaj zlé. Keď som vychádzal z boxov, zrovna sa vracali späť. Musel som brzdiť a len so šťastím som sa im vyhol," popisoval Pérez na webe denníka The Guardian.

"Po tomto incidente som veľmi spokojný, ako to všetko dopadlo," napísal ešte na sociálne siete s tým, že dá podnet k Medzinárodnej automobilovej federácii. "Normálne sú tu dobrí komisári. Ide samozrejme o bezpečnosť, to je to najdôležitejšie. Som rád, že po tomto sa všetci môžeme vrátiť za svojimi rodinami," dodal Pérez.