Slováci o rok vo Švajčiarsku v ťažkej skupine: Opäť proti Kanade

Slovenská hokejová reprezentácia by sa na budúcoročných MS vo Švajčiarsku mohla predstaviť v jednej skupine s úradujúcimi vicemajstrami sveta Kanaďanmi, domácim výberom a tiež tímom Veľkej Británia.

Vyplýva to z nasadenia do dvoch skupín na základe rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) po skončení sezóny 2018/2019. Okrem Kanaďanov by v rovnakej skupine mali byť na základe zaužívaného systému aj tímy Švédska (majstri sveta z rokov 2017 a 2018), Česka (na šampionáte na Slovensku 4. miesto), domáceho Švajčiarska, Slovenska, Dánska, Bieloruska (staronový účastník elitnej kategórie a súper Slovákov v kvalifikácii o postup na ZOH 2022) a Veľkej Británie (druhý rok po sebe medzi elitou prvý raz od roku 1951).

V druhej základnej skupine by boli Rusi, zlatí z Bratislavy 2019 Fíni, Američania, Nemci, Lotyši, Nóri, Taliani a nováčik z Kazachstanu. Organizátori šampionátu majú možnosť pristúpiť k miernym úpravám zloženia skupín pre zvýšenie atraktivity turnaja, podliehajú však schváleniu IIHF. Ako najpravdepodobnejšia sa javí možná výmena domáceho tímu s reprezentáciou Nemecka.

MS v nasledujúcom roku sa budú konať od 8. do 24. mája 2020 vo švajčiarskych mestách Zürich a Lausanne.

Nasadenie do skupín pre MS 2020 na základe aktuálneho rebríčka IIHF:

A-skupina: Kanada, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, SLOVENSKO, Dánsko, Bielorusko, Veľká Británia.

B-skupina: Rusko, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko, Kazachstan.