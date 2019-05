Vlani bolo s dieťaťom doma takmer 13-tisíc mužov: Čo musí splniť otec na materskej

Muži, pozor! Máte dieťa do troch rokov a chcete poberať materské? Otcov na materskej pribúda priam geometrickým radom.

Kým ešte v roku 2017 Sociálna poisťovňa napočítala 6 553 takýchto prípadov, vlani už takmer 13-tisíc. Napriek tomu podmienky nesplní každý žiadateľ. Kedy máte nárok na dávku zo Sociálnej poisťovne?

Niektorí žiadatelia o materské iba predstierajú, že prevzali dieťa do starostlivosti. Sociálna poisťovňa to zistila, keď sa spolu s inšpektorátmi práce obrátila na ich zamestnávateľov. V správe o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti v roku 2018 píše, že z tohto dôvodu zamietla 103 žiadostí o dávku.

„Najčastejšou príčinou nepriznania dávky je to, že otec naďalej pracuje v nezmenených podmienkach - neupravený pracovný režim, rovnaký, prípadne ešte vyšší počet odpracovaných hodín,“ tvrdí hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Stalo sa aj to, že o dávku požiadal otec, ktorý išiel do väzenia, a zaujímali sa o ňu vojaci, ktorí išli na misiu do zahraničia. Poisťovňa každú žiadosť posudzuje individuálne a údaje si overuje u zamestnávateľa.

„Nespokojní neúspešní žiadatelia o materské majú vždy právo na odvolanie, ktoré podľa našich informácií viacerí aj využili,“ dodáva hovorca ministra práce Michal Stuška.

Čo si to vyžaduje

- staráte sa o dieťa do 3 rokov veku

- máte najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch pred začiatkom starostlivosti

- poistenie trvá, alebo sa nás vzťahuje ochranná lehota (7 dní po ukončení zamestnania alebo podnikania)

- zamestnanec nemá príjem z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý mu umožnil získať nárok na materské

Čo otec predkladá

- žiadosť o materské

- písomnú dohodu s matkou dieťaťa, že ho prevzal do starostlivosti

- potvrdenie úradu práce, že matka nepoberá rodičovský príspevok

Novinka

Od tohto roka môžu materské poberať obaja rodičia - na dve rôzne deti. Najčastejšie ide o prípad, keď mamička je na materskej s novorodencom a otec so starším dieťaťom do 3 rokov

Tip pre vás

Ak ste na materskú išli z pracovného pomeru a uzatvoríte dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti, váš nárok na materské to neovplyvní.

Kratší úväzok alebo práca z domu

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne Otvoriť galériu Peter Višváder Zdroj: anc

Sociálna poisťovňa posudzuje každú žiadosť o materské tak, aby bol dodržaný základný účel - starostlivosť o dieťa otcom. Zároveň platí, že nemocenské poistenie je poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti. Dávka materské by preto mala otcovi kompenzovať stratu na zárobku spôsobenú tým, že si skrátil pracovný úväzok, alebo zmenil charakter práce, aby sa mohol starať o dieťa.