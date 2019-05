Fasel to povedal celkom jasne: Ak chce Slovensko šampionát, musí urobiť TOTO

Šanca, že Košice v blízkej budúcnosti opäť budú hostiť jednu zo skupín hokejových MS, je mizivá. Steel aréna už podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) kapacitne nestačí a Slovensko čaká náročná investičná akcia - vybudovanie haly pre 12 000 - 14 000 divákov.

Podľa šéfa Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Martina Kohúta by mala vyrásť na strednom Slovensku.

Je to jasné ako facka - organizácia ďalšieho svetového šampionátu na Slovensku je podmienená novou väčšou halou. Podľa IIHF by už košická Steel aréna nestačila.

„Slovensko nebude môcť zorganizovať MS, pokiaľ nebude mať nový štadión s väčšou kapacitou. To jasne vyplynulo z rozhovorov s pánom Faselom, aj z tých súkromných, ktoré sme viedli,“ zdôraznil Martin Kohút. Nový štadión - to nie je úloha len pred SZĽH, ale aj pre celý štát. Podľa Kohúta by nová hala mala mať kapacitu väčšiu ako Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, predbežne hovoril o aréne pre 12- až 14-tisíc divákov. Vyrásť by mohla na strednom Slovensku.

„Máme veľmi dobrý štadión na západnom i východnom Slovensku, mali by sme sa teda pozrieť po vhodnej lokalite na strednom Slovensku. Viem si predstaviť, že by sa tam uživil. Musíme hovoriť o tom, ako vznikne nové moderné športové zariadenie, možno aj pre väčšie podujatie, ako boli majstrovstvá sveta,“ vysvetlil Kohút.

Bola to výzva

Vďaka tomu, že Slováci hrali svoje zápasy v Košiciach, hala praskala vo švíkoch. „Šéf IIHF povedal, že to nebol risk, ale výzva. Z 30-percentného využitia haly v roku 2011 sme išli teraz do 90-percentného,“ pochválil ťah zväzu Martin Kohút.

Požadovaná kapacita: 12 000 - 14 000 divákov

Kapacita Steel arény: 8 347 divákov.