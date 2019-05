Rozlúčka so slobodou medzi ne vrazila klin: Družičke zomiera blízky, požiadavka nevesty ju dorazila

Keď sa blíži svadobný deň, väčšina neviest je v poriadnom strese zo všetkých príprav. Tento stres dokáže zmeniť aj tú najmilšiu ženu v poriadnu beštiu. Čo je najhoršie, častokrát si to ani len neuvedomujú.

Družička nemenovanej nevesty, ktorá podľahla nervom zdieľala svoj zážitok na internetovom fóre Reddit, píše portál Mirror.

Družička prežívala ťažké časy, pretože jeden z jej blízkych umieral v nemocnici na rakovinu. „Sme z toho zničení, je to jediné, na čo myslíme. Mám sa zúčastniť rozlúčky zo slobodou, no posledné čo chcem, je ísť na oslavu a tváriť sa šťastne. Posledné dni som celé preplakala,“ napísala družička.

Neveste chcela povedať, že sa večierku nezúčastní. „V rozhovore ma podporila, no nechcela ani len zvážiť možnosť, že by som neprišla. Štve ma, že mi nedáva možnosť zariadiť to, čo potrebujem. Mám ju rada, ale nedokážem ju podporiť na jej oslave,“ hovorí družička.

Na fóre sa strhla diskusia o tom, kto má pravdu. Väčšina ľudí je na strane nevesty. Rozlúčka so sloboud by vraj priviedla družičku na iné myšlienky. Ďalší sa zastávajú družičky, nakoľko má dosť vážny dôvod, aby sa oslavy nezúčastnila.