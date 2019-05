Vyjadrenie predsedu KDH: Kresťanskodemokratické hnutie je dôležitou časťou parlamentnej demokracie

Kresťanskodemokratické hnutie vo voľbách do Európskeho parlamentu ukázalo, že je dôležitou časťou kostry systému parlamentnej demokracie.

Vyplýva to z vyjadrenia predsedu KDH Alojza Hlinu. Ako ďalej uviedol na svojom facebookovom profile, kresťanskí demokrati sú dôležití a sú dôležití pre zmenu, ktorá na Slovensko musí prísť. „Pár dní oddýchneme a smerujeme do parlamentného zápasu. A budeme zápasiť húževnato, vytrvalo,“ napísal Hlina na margo neoficiálnych výsledkov eurovolieb. Podľa týchto výsledkov by sa KDH mohlo umiestniť po PS/Spolu, Smere a Kotlebovej ĽSNS na štvrtom mieste s odhadovaným ziskom 9,7 percenta získaných hlasov. Oficiálne výsledky však budú známe až dnes o 23:00.

Voľby do Európskeho parlamentu by podľa predbežných výsledkov vyhrala koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu. Odhaduje sa, že ich zisk by mohol byť zhruba 20 percent. Druhý Smer by mal podľa neoficiálnych predbežných výsledkov získať okolo 15 percent. Zisk strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko sa odhaduje 12 percent. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa podľa predbežných výsledkov umiestnilo na štvrtom mieste, s 9,6 percenta nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS). Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) by malo mať nad päť percent. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov. Oficiálne výsledky oznámi Štatistický úrad SR dnes o 23:00.