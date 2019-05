Mrazivé slová Borisa Filana o smrti kamaráta Mitanu († 72): Skočil už pred 40-timi rokmi, teraz len dopadol

Problémy mal v tvári! Pred pár dňami otriasla umeleckým svetom správa o smrti literárnej legendy - spisovateľa Dušana Mitanu († 72).

Jeho náhla a nečakaná smrť šokovala širokú verejnosť. Zdá sa však, že pre spisovateľa Borisa Fialana (69), ktorý bol Mitanovým dobrým priateľom a spolužiakom z Vysokej školy múzických umení, to až takým prekvapením nebolo. Pre Nový Čas známy textár zaspomínal na roky strávené s tragicky zosnulým Mitanom. Podľa informácií Nového Času Mitana z tohto sveta odišiel dobrovoľne. Spisovateľ mal totiž skočiť zo svojho bytu z 5. poschodia v Bratislave v stredu ráno, kde sa vo vedľajšej izbe nachádzali jeho manželka a dcéra.

Okrem nich bol Mitanovi verným priateľom aj spisovateľ Boris Filan, ktorý sa so svojím spolužiakom z vysokej školy stretával do poslednej chvíle jeho života. „My sme s Dušanom boli spolužiaci, sedem rokov sme spolu chodili do jedného ročníka na VŠMU. On prišiel medzi nás - pubertiakov. Hoci bol len o dva roky starší, bol úplne dospelý. Dušan mal už predtým vysokú školu života. My všetci sme boli snaživí, on bol geniálne talentovaný,“ začal svoje spomínanie na roky strávené s Mitanom Filan, ktorý ďalej priznal: „Okrem iného nás učil aj bohémsky žiť. Keď my sme len čítali o mýtnikoch, tak Dušan mýtnik bol. Trúfam si povedať, že za posledných tridsať rokov bol najlepší spisovateľ, aký tu kedy bol.“

Trápil sa dlhé roky

Nebolo žiadnym tajomstvom, že Dušan patril k veľkým intelektuálom, lenže čo sa odohrávalo vnútri jeho duše, nevedel takmer nikto. „O jeho vnútornom prežívaní vedel len málokto a nie je vylúčené, že sa boril v pochmúrnych myšlienkach už dlhú dobu,“ prezradil človek zo spisovateľovho okolia. O tom, že sa Mitana dlhé roky topí v problémoch, vedel aj Filan: „Svoje problémy nemusel hovoriť, mal ich napísané na tvári. Stačí sa pozrieť na jeho ktorúkoľvek fotografiu.“ Textár na záver spomínania na Dušana šokovane priznal: „Dušan našiel v sebe vieru a tá bola pre neho veľkou oporou. Keby som vám to mal povedať tak silne, tak Dušan skočil už pred štyridsiatimi rokmi, teraz len dopadol.“