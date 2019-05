Slovenským hviezdam začína sladké niečnerobenie: Kam sa chystá na dovolenku Daňo či Hudáček?

Čaká ich zaslúžený oddych. Slovenskí hokejisti sa v najbližších dňoch po náročnej sezóne i domácom svetovom šampionáte chystajú na dovolenky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Denníku Nový Čas viacerí hráči prezradili, kam pôjdu a s kým plánujú stráviť pobyt pri mori.

Adam Liška (19) -útočník

Egypt - Hurghada

„Odlietam už začiatkom týždňa na niekoľko dní do Egypta do strediska blízko Hurghady. Už sa veľmi teším po náročnej sezóne na oddych. Spoločnosť mi bude robiť priateľka Rebeka,“ prezradil útočník Adam Liška, ktorý by mal byť v lete draftovaný nejakým tímom z NHL.

Marko Daňo (24) - útočník

Turecko - Belek

Aj útočník Marko Daňo v najbližších dňoch odíde dobiť baterky do teplého počasia. „Budúcu sobotu odlietam s partiou kamarátov do Turecka, konkrétne som si vybral stredisko Belek,“ informoval útočník Colorada.

Libor Hudáček (28) - útočník

Turecko - Belek

K moru do Turecka sa budúci týždeň chystá s rodinou aj útočník českého vicemajstra z Liberca Libor Hudáček. „Ideme do Beleku, počul som, že tam budú v tom čase aj ďalší chalani ako Marko Daňo či Tomáš Záborský. Takže určite sa tam niekde aj stretneme,“ reagoval Hudáček.

Marek Čiliak (29) - brankár

Maldivy

Na exotickú dovolenku sa chystá aj gólman slovenského tímu Marek Čiliak. „Pôvodne som mal s rodinkou letieť už teraz, ale napokon sme sa rozhodli, že pôjdeme až na konci júna. Chystáme sa k moru na Maldivy,“ vyjadril sa Čiliak, ktorý bude v ďalšej sezóne naďalej pôsobiť v českej lige v drese Komety Brno.