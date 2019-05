Dojatý fínsky hrdina po senzačnom vyradení Rusov: Náš tím má už iba jeden cieľ

Dráma až do konca. Hokejisti Fínska si dnes v Bratislave zahrajú vo finále majstrovstiev sveta. V sobotňajšom semifinále zvíťazili nad dovtedy neporazenou ruskou zbornou 1:0.

Fíni sú tak na najlepšej ceste zopakovať úspech spred ôsmich rokov, keď na MS na Slovensku v rovnakej fáze turnaja vyradili Rusko a nakoniec získali zlato.

Úvodná tretina herne nadchla. Bola síce bez gólov, ale vo svižnom tempe plnom krásnych hokejových momentov. V 9. minúte mali Suomi tri šance v rozpätí pár sekúnd. Fíni na ruskú bránku pálili zo všetkých možných pozícií, no gólman zbornej Vasilevskij puk za svoj chrbát nepustil. Na začiatku 15. minúty puk poskakoval po bránkovej čiare, Fíni si už-už mysleli, že je za ňou, ale rozhodcovia prerušili hru.

O dve minúty sa mohli radovať Rusi, ale Kaprizovov pokus zlikvidoval pozorný Lankinen. V úvode druhej dvadsaťminútovky Rusi prežili dvojminútové oslabenie. Keď v 24. minúte Ojamäki trafil pravú tyč, ruským fanúšikom sa od nervozity zrýchlil tep... Chvíle strachu zažili aj priaznivci fínskeho tímu, keď strelecký pokus Grigorenka zlikvidoval Lankinen pravým betónom. V polovici zápasu sa hra opäť zrýchlila a šance sa striedali na oboch stranách, ale ani Ovečkinova strela, ani Kaprizovova tutovka k zmene skóre neviedli.

V 47. minúte Lankinen počas oslabenia kryl strelu Dadonova, ktorá priam volala po góle. Päťminútový ruský tlak, ktorý pripomínal mlynček na mäso, však hokejisti z krajiny tisícich jazier prežili a v 51. minúte kapitán Anttila strelil víťazný gól pomedzi betóny brankára Vasilevského. V záverečnej hre bez brankára už zborná napriek drvivému tlaku zvrat nedosiahla. Rusov tak dnes čaká iba zápas o bronz.

„Skóroval som, lebo sa ku mne odrazil puk, ale hrdinovia sú tu všade naokolo,“ vyhlásil po zápase kapitán Fínov Anttila a dodal: „.Rusko má na tomto šampionáte neuveriteľnú silu. Majú v kádri veľa hviezd, sú to šikovní hokejisti. Výborne sme bránili, začalo sa to už v strednom pásme a rovnaké to bolo aj v našej obrannej tretine. Náš tím má už iba jeden cieľ - získať pohár pre majstrov sveta.“