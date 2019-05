Trump sa má stretnúť s britskou kráľovskou rodinou, už teraz vyvolal rozruch: Nepreháňa to trochu?!

Trump sa v júni chystá navštíviť Spojené kráľovstvo.

Na júnovú cestu do Londýna vezme svoje dospelé deti. Naplánované majú aj stretnutie s kráľovnou Alžbetou II. Trump do Londýna odletí 3. júna a vráti sa do Washingtonu DC 5. júna. Cestovať s ním budú nielen štyri jeho dospelé deti, ale aj ich manželky a manželia. Americký prezident sa podľa zahraničných médií chová ako by mal letieť do lunaparku, kde si objedná rôzne atrakcie. Britskú protistranu mal nútiť do toho, aby zorganizovala stretnutie jeho potomkov s princom Williamom a jeho manželkou Catherine.

Hoci sa počíta s tým, že čaj o piatej si s Trumpom a jeho rodinou vychutná princ Charles, vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge zatiaľ vo svojich diároch žiadnu schôdzku s prvou americkou rodinou nemajú. Do Londýna sa nepozrie Trumpov najmladší syn Barron. Trinásťročný chlapec zostane sám v Bielom dome, pretože jeho matka Melania odprevadí Donalda ako prvá dáma USA.

V Air Force One poletí ale len Trump a Melania. Jeho deti, ich partneri a ďalšia časť suity poletia druhým lietadlom 747. ,,Prísť do Anglicka ako hosť kráľovnej je pre prezidenta veľkou vecou, ​​ktorú chce zdieľať so svojou rodinou. To je pochopiteľné," cituje denník The Sun zdroj z Bieleho domu.