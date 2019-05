Na MS patrí medzi najlepších hráčov: Českému hokejistovi hrozí v NHL napriek tomu výmena

Kariéra českého hokejistu Michaela Frolíka by mohla pokračovať v Minnesote. Rodák z Kladna má síce ešte na jeden rok zmluvu s Calgary, ale v zámorí sa šepká o jeho výmene.

Tridsaťjedenročný krídelník by sa mohol stať súčasťou "trejdu", v rámci ktorého by spolu s ním do tímu Wild zamieril Sam Bennett, opačným smerom by putoval Jason Zucker. Vedenie Minnesoty s možnosťou výmeny Zuckera údajne oslovilo aj Arizonu a Las Vegas.

Frolík aktuálne bojuje s českou reprezentáciou o medailu na majstrovstvách sveta 2019 a patrí k najlepším hráčom svojho tímu. Po štvrťfinále má na konte 14 bodov za 7 gólov a 7 asistencií a je druhý najproduktívnejší Čech na turnaji a piaty najproduktívnejší hráč celého šampionátu.