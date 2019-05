Šporar vyrovnal strelecký rekord ligy, Slovan sa rozlúčil s Vittekom

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zakončili majstrovskú sezónu víťazstvom v domácom stretnutí piatkového záverečného 10. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige nad ŠKF iClinic Sereď 3:1.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Slovinský útočník Andraž Šporar dal svoj 29. gól v sezóne, čím vyrovnal strelecký rekord najvyššej slovenskej súťaže v podaní Róberta Semeníka z ročníka 1995/1996.

S kariérou sa pred 11.330 divákmi rozlúčil najlepší strelec v histórii slovenskej reprezentácie Róbert Vittek, ktorý nastúpil v 75. minúte. Do streleckej listiny sa nezapísal a hráčsku činnosť ukončil s 99 gólmi v drese "belasých" vo všetkých súťažiach.

Slovan obsadil prvé miesto so ziskom 80 bodov za 25 víťazstiev, 5 remíz a 2 prehry so skóre 84:33. Sereď skončila hneď v nováčikovskej sezóne v hornom poltucte, na šiestom mieste nazbierala 38 bodov (11-5-16, 39:54).



10. kolo skupiny o titul

ŠK Slovan Bratislava - ŠKF iClinic Sereď 3:1 (1:0)

Góly: 4. Dražič, 55. Šporar (z 11 m), 68. Ratao - 65. Menich. Rozhodovali: P. Hrčka - D. Hrčka, Chládek, ŽK: Šporar - Baez, Michalík, Nwolokor, Menich, 11.330 divákov

Slovan: Greif - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič (51. Guzmics), Holman - Čavrič (86. Potoma), Ratao (75. Vittek), Dražič - Šporar

Sereď: Nwolokor - Sus, Michalík, Menich, Hučko - Baez (63. Pankaričan), Ventúra - Morong (62. Lačný), Bilas, Iván (82. Ulrich) - Špehar



Majstrovské oslavy Slovana odštartoval už vo 4. minúte Dražič, ktorý sa presadil z bezprostrednej blízkosti po prihrávke Apaua z pravej strany - 1:0. Šporar naháňal strelecký rekord Róberta Semeníka a onedlho sa mohol presadiť aj on, v osobnom súboji odstavil Michalíka, ale zakončil nedôrazne a neprekonal hosťujúceho brankára Nwolokora. Zápas bol jednoznačne v réžii domácich, skôr sa však zameriavali na držanie lopty a nepúšťali sa do útočenia vo veľkom počte. Sereď to skúšala jedine protiútokmi po zisku lopty, ale jeden zmaril ofsajdový verdikt a druhý nepresná prihrávka. Nezahrozila ani z rohového kopu, na opačnom konci Ratao ani Dražič nedotiahli individuálne akcie.

Slovan nemal na začiatku druhého polčasu problémy s udržiavaním náskoku. Gólové ovocie nepriniesli spolupráca Rataa so Šporarom a Dražičom či strela prvého menovaného o niekoľko minút neskôr. Šporar získal možnosť na 29. gól v ligovej sezóne v 54. minúte, keď ho v šestnástke podrazil Nwolokor. Ten vystihol smer strely faulovaného hráča, no jedenástka bola dostatočne dôrazná a skončila v sieti - 2:0. Od tohto momentu sa hra viac otvorila, tímy už neboli natoľko zviazané taktikou. Hostia znížili v 65. minúte, keď sa po centri z ľavej strany hlavou presadil Menich - 2:1. Šporar cítil šancu na rekordný zásah, jeho ďalší prienik zastavil Hučko. Z následného rohu Šporar predĺžil loptu a Ratao skóroval v 68. minúte do odkrytej bránky - 3:1. V 75. minúte sa za potlesku v stoji dostal na ihrisko Vittek, ktorý prebral kapitánsku pásku. V záverečných úsekoch hry sa Bratislavčania snažili dopriať Vittekovi alebo Šporarovi jubilejné góly, skóre sa však už nezmenilo.