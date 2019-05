David sa hanbil vyzliecť si tričko: Ani vo sne by mu nenapadlo, že bude robiť modela

Keď bolo Davidovi Jamesovi Seedovi dvanásť, rozhodne by nikto nehádal, že raz bude modelom na plný úväzok a okrem fotenia chodiť tiež na prehliadky.

Lekári totiž u neho diagnostikovali chorobne vpáčený hrudný kôš, ktorý utláčal srdce a pľúca. Aby sa kosti nevyvíjali smerom dovnútra, musel podstúpiť náročnú operáciu, počas ktorej mu do koša umiestnili dva oceľové pláty nútiace kosti rásť von. Napriek bolestiam začal Seed posilňovať a vďaka sexi postave a peknej tvári sa v devätnástich stal modelom. Dnes je stálym členom tímu modelov značky Calvin Klein.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako dospievajúci chlapec pritom s hrôzou prežíval celé leto, a zvlášť výlety na pláž. Kedykoľvek si musel dať dole tričko a odhaliť prepadnutú hruď, vedel, že na neho bude okolie zízať. Dnes na neho zízajú síce tiež, ale pretože má krásnu mužnú postavu a samý sval.

Po trinástich rokoch s oceľou v hrudi mu lekári v polovici mája pláty vytiahli a David môže ďalej bez nich žiť bez toho aby sa obával o tvar hrudníka. Ten už si bude formovať len posilňovaním.

"Keď mi začali ponúkať prácu ako modelovi, naozaj som sa z toho takmer zbláznil, pretože som vedel, že bez tej operácie by som to nikdy nemohol robiť," priznal Seed denníku The Sun.

Dnes už sa nehanbí behať po pláži v plavkách, naopak hrdo odhaľuje pekné mužské torzo. "Okrem kariéry si vážim hlavne tých obyčajných vecí života, že si môžem na dovolenke na pláži zložiť tričko a nebojím sa, ako bude vyzerať môj hrudník. Vďaka operácii som opäť sebavedomým mladým mužom," priznáva model z Manchestru.

Extrémnu bolesť, ktorú musel po operácii znášať, neľutuje. "Keď som sa prebral, mal som plochý hrudník. Bolo to hneď vidieť, bolo to šialené ... Tá bolesť ale bola extrémna. Mal som v tele cudzie predmety a tlačili ma a vyvíjali tlak na moje kosti. Mal som pocit, že mám na hrudi ťažké závažie, ktoré nemôžete dať dole, "spomína David.