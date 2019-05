Nová taktika Pavla Ruska v prípade objednávky vraždy Volzovej: Odmietol sex, tak sa urazila?

Spustil inú verziu. Dvojdňové pojednávanie vo veci objednávky vraždy Sylvie Volzovej vyvrcholilo výpoveďou hlavného obžalovaného Pavla Ruska (55).

Ten má odlišné spomienky na to, ako prebehlo stretnutie s mafiánskym bossom Mikulášom Černákom, ktorému mal podľa obžaloby zadať popravu svojej spoločníčky z Markízy. Rusko sa odvoláva na to, že u Černáka len preveroval, či nehrozí nebezpečenstvo jemu samotnému. Na súde ho však pri nezrovnalostiach vo výpovedi prichytil prokurátor.

Ako prvý v piatok vypovedal člen sýkorovcov Róbert Lališ, ktorého prezývajú aj Kýbel. Ten tvrdí, že k ničomu takému, ako je objednávka vraždy, nedošlo. „Vyhlasujem, že som nevinný, že nič z toho, čo mi je kladené za vinu, som nikdy nespáchal,“ povedal s tým, že vec považuje za vykonštruovanú zo strany Černáka alebo vyšetrovacieho tímu.

Lališ mal byť členom skupiny, ktorá sleduje Volzovú a pripravuje sa na jej vraždu. Rusko mal odovzdať aj zálohu 500-tisíc korún, čo taktiež popiera. Spolu s Ruskom má Lališ rovnakých advokátov. Bývalý televízny magnát opisoval stretnutie s Černákom a Milošom Kaštanom v Banskej Bystrici, na ktorom mala padnúť objednávka popravy, po svojom.

Obaja mafiáni hovorili, že na stretnutie prišiel Rusko len so svojím ochrankárom. Rusko však spomína aj súčasného šéfa SFZ Jána Kováčika. Ten tvrdí, že Ruskovi iba sprostredkoval kontakt a nikde nebol. „Naozaj neviem, prečo hovoril, že tam nebol. Prisahám, že tam bol. Nikdy by ma Jano nepustil samého. Bol tam so mnou a to bola aj moja podmienka. Vedel o všetkom a je nezmysel, že len tak na telefón niečo sprostredkoval. Preto som tam išiel, lebo som mu veril, že keď tam bude on, tak to bude v poriadku,“ skonštatoval Rusko pred sudcom. Bývalý politik na súde vytiahol aj moment, keď trávil čas s Volzovou osamote.

„Vracali sme sa z večere a povedala, či nejdeme hore. V jednom momente, keď sme prišli pred jej dom, tak som povedal nie. Ona si to možno zle vysvetlila, ale určite z mojej strany nebola ani chuť, ani záujem. Od toho večera, od toho dňa sa začala správať ako ohrdnutá žena,“ uzavrel Rusko. Advokát Volzovej Roman Kvasnica to nechcel komentovať.

„Mám vážne pochybnosti, či môžem pána Ruska považovať za džentlemena,“ oponoval. Rusko v ďalšej časti výpovede zopakoval, že o tom, že mu hrozí nebezpečenstvo, sa dozvedel z Úradu vlády od Anny Nagyovej, ktorá to povedala jeho ochrankárovi. Obaja však vo výpovediach nepotrvdili túto verziu, na čo Rusko reagoval, že si to presne nepamätá.

Následne dodal, že o objednávke jeho vraždy sa dozvedel ešte od niekoho iného, no prezradiť identitu toho človeka už nechcel. Dodal, že stretnutie, ako ho opísal Černák s Kaštanom, považuje za bizarné. „Sadnem si a poviem, že jednu vraždu prosím ? Mal som vojsť do kancelárie a na prvýkrát požiadať o odstránenie pani Volzovej?“ pýtal sa. Súd bude pokračovať v septembri.