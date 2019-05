Zmätok v metropole východu: Košičania nevedia, komu platiť parkovné

Situácia, aká tu ešte nebola! Košickí šoféri stoja pred dilemou, komu majú zaplatiť za parkovanie v meste.

Po najnovšom rozhodnutí košického súdu mesto nemá brániť parkovacej firme EEI v podnikaní. Peniaze od vodičov si tak žiadajú obaja - mesto aj súkromná spoločnosť. Primátor Košíc však vyzýva verejnosť, aby ľudia zostali verní mestu. EEI sa zase ohradzuje rozhodnutím súdu, a preto opätovne spustila svoje služby, parkomaty i rampy. Pre ľudí v uliciach to opäť znamená chaos.

Mesto s rozhodnutím súdu nesúhlasí a plánuje sa odvolať. Podľa primátora Jaroslava Polačeka peniaze zaplatené do kasy súkromnej spoločnosti si mesto bude vymáhať. „Spoločnosť EEI sa tak ako doteraz bude riadiť právom a rozhodnutiami súdov,“ reagovalo vedenie EEI. Spor sa teraz preniesol priamo do ulíc, kde šoféri nájdu funkčné parkomaty mesta aj EEI hneď vedľa seba. Mnohí nevedia, komu vlastne zaplatiť.

„Prišla som sem na návštevu z Viedne. Nechápem, čo mám teraz robiť a komu zaplatiť, ešte som sa s týmto nestretla. Musela som sa poradiť s kamarátkou a zaplatila som mestu,“ povedala rodená Košičanka Martina (54). Domáci Alexej Zenowitz (66) sa pri platení parkovného rozhodol pre mestskú kasu.

„Verím tomu, že väčšina ľudí urobí to isté, veď je lepšie, keď tie peniaze pôjdu do našej pokladnice. Je to úsmevné, čo sa tu deje, ale zbytočne to komplikuje život ľuďom,“ dodal Alexej.