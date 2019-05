Vjazdy do Bratislavy sú úpchaté: Vodiči sa zdržia hneď na niekoľkých úsekoch

Vodiči musia v piatok ráno rátať so zdržaním na viacerých úsekoch v hlavnom meste.

Zelená vlna RTVS informuje o zdržaní pre nehodu v Bratislave na Gagarinovej pri cintoríne Vrakuňa smerom do centra, blokovaný je jeden pruh. Nehoda sa stala aj na Krížnej pri zastávke električiek smerom na Trnavské mýto, kde sa vodiči môžu zdržať. Podľa Stella centra odstraňujú nehodu aj v bratislavskej Petržalke na Kutlíkovej pred križovatkou s Jantárovou, blokovaný je jeden jazdný pruh v smere na Pajštúnsku.

Do 20 minút sa vodiči zdržia v Bratislave na Ulici svornosti a na Popradskej v smere do mesta, informuje Stella centrum. Kolóny sú aj v Bratislave na Hradskej v smere od Vrakune do centra, kde je zdržanie 15 minút. Desať minút sa vodiči zdržia aj na Račianskej v smere do mesta a na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy. Vodiči sa tiež zdržia asi desať minút na D1 v Bratislave pred Prístavným mostom smerom do Petržalky. Zelená vlna RTVS upozorňuje vodičov na auto s defektom na 16. kilometri diaľnice D1 pred vjazdom do Bratislavy zo Senca, auto blokuje pravý pruh.