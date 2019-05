Nicole Scherzinger sa pretŕčala na Havaji: 40-ročná sexica ukázala svetu dokonalú postavu

Speváčka Nicole Scherzinger sa podelila s fanúšikmi o horúce zábery z jej nedávnej cesty na Havaj.

40-ročná speváčka zo skupiny Pussycat Dolls si vybrala jasne červené jednodielne plavky, ktoré predviedla svojim fanúšikom v sérii fotografií a v sexi videu.

"Domov na víkend," napísala speváčka k prvej fotografii, na ktorej sa díva na obzor. Pre hviezdu je toto miesto skutočne domov. Hoci vyrastala Kentucky, narodila sa na Havaji, kde často trávi svoj voľný čas. "S láskou z Havaja," dodala k videu, na ktorom predvádza dokonalé krivky v jednodielnych plavkách s pikantným výrezom na hrudníku.

"S láskou z Havaja," dodala k videu, na ktorom predvádza dokonalé krivky v jednodielnych plavkách s pikantným výrezom na hrudníku.

Vo februári mala Nicole problém s hackermi, ktorí jej ukradli intímne video a zavesili ho na internet. Zábery, ako sa v posteli spolu s expriateľom Lewisom Hamiltonom maznajú a vášnivo bozkávajú, sa dostali k tisíckam ľudí. Scherzinger a pretekár Formule 1 sa rozišli v roku 2015 po ôsmich rokoch vzťahu. "Skutočne nechápem, prečo by niekto niečo také urobil a prečo to zverejnili. Je to neuveriteľne podlá vec," povedala v tom čase Scherzinger.