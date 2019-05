Smrť spisovateľa Mitanu († 72): Osudný skok z okna! Nič netušiaca manželka spala

Scenár ako vystrihnutý z amerického filmu! Legendárny spisovateľ Dušan Mitana († 72) už tvorí svoje diela v nebi.

Jeho nečakaná a náhla smrť vo štvrtok šokovala širokú verejnosť. Podľa informácií Nového Času mal totiž Mitana skočiť zo svojho bytu z 5. poschodia. Zarážajúci je pri tom fakt, že vo vedľajšej izbe mali byť jeho milovaná manželka a dcéra. Prečo si uznávaný spisovateľ siahol na život?!

Mitanov koniec bol nesmierne smutný a tragický. K obytnému domu, kde sa nachádza aj spisovateľov byt, boli vo štvrtok v skorých ranných hodinách privolaní záchranári aj polícia. Dôvodom bolo nevládne telo ležiace pod oknami.

Išlo práve o legendárneho Mitanu. „Podľa doterajších informácií muž podľahol zraneniam, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou mali nastať následkom pádu z 5. poschodia obytného domu,“ povedala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Lucia Mihalíková.

Novému Času sa však podarilo zistiť viac informácií ohľadom tejto neuveriteľnej tragédie. „Dušan bol veľký intelektuál. O jeho vnútornom prežívaní vedel len málokto a nie je vylúčené, že sa boril v pochmúrnych myšlienkach už dlhú dobu.A mala byť v byte aj jeho dcéra,“ prezradil človek z okolia manželov. Prečo sa Mitana rozhodol pre tento radikálny a smutný krok, zostáva nateraz záhadou. Tragédiou sa zaoberá polícia a celá vec je v štádiu vyšetrovania.

Susedia v šoku

Obyvatelia domu, kde spisovateľ žil, len ťažko nachádzajú slová. Zo situácie sú šokovaní, nikdy by totiž nepovedali, že sa niečo také stane. „Bol to môj sused z vedľajšieho vchodu. Vždy chodil s pani manželkou, boli veľmi milí. Ona bola zhovorčivejšia, on prehodil iba pár slov, keď sme sa pred domom stretli. Žili s jednou dcérou, druhá žije tuším v zahraničí. Nikdy som nepočula, že by mal nejaké problémy, až tak som ich nepoznala,“ uviedla jedna zo susediek.

Niektorí susedia ani netušili, akého uznávaného umelca majú vedľa seba. „Videla som okolo šiestej ráno prikryté telo pod oknami.vysvetlila ďalšia z obyvateliek veľkého bytového domu.

Uznávaný umelec

Dušan Mitana († 72) sa narodil 9. decembra 1946 v Moravskom Lieskovom. Pracoval v redakcii časopisu Mladá tvorba či ako redaktor časopisu Rom- boid. Z Mitanovho pera vznikla zbierka poviedok Psie dni (1970), ktorá je najznámejšia. Známy spisovateľ navždy odišiel: Dušan Mitana († 72) náhle zomrel

Netreba však zabudnúť na knihy, ako sú Patagónia (1972), Nočné správy (1976), Hľadanie strateného autora (1991) či Môj rodný cintorín (2000). Jeho dielo Zjavenie (2005) nominovali na cenu Anasoft Litera. Ďalší umelecký skvost už, bohužiaľ, spisovateľ nevytvorí. Jeho nehybné telo našli 23. mája 2019 pod oknami jeho bytu.