Niki Lauda († 70) takmer zomrel už ako 27-ročný: Osudná zákruta, po ktorej prišlo peklo

Zažívame vzrušujúcu dobu. Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú svojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. Medzi nich určite patril legendárny pretekár formuly 1 Niki Lauda, ktorý zomrel v pondelok 20. mája vo Curychu.

Hoci získal trikrát titul majstra sveta, svet si ho zapamätal najmä v súvislosti so strašnou haváriou z roku 1976, pri ktorej takmer zhorel.

Nehoda poznačila Laudu zdravotne do konca života. Pre jej následky musel dvakrát podstúpiť transplantáciu obličky a vlani v auguste bývalému pretekárovi formuly 1 transplantovali aj pľúca. To už bola pre jeho 70-ročný organizmus veľká záťaž, s ktorou sa pasoval statočne, ale svoj boj nakoniec prehral. „Nie je žiadna príčina smrti. Bol to dlhý proces, na ktorého konci pacient odišiel. Niki Lauda bojoval, bol to skvelý muž, ale nám bolo už nejaký čas jasné, že ho nedokážeme priviesť späť na pretekársku dráhu,“ uviedol Walter Klepetko, šéf oddelenia na klinike vo Viedni, kde Laudovi transplantovali pľúca. Je vôbec zázrak, že sa dožil sedemdesiatky, veď na prahu smrti stál už ako 27-ročný!

V plameňoch

Písal sa rok 1976 a Rakúšan Niki Lauda zvádzal na okruhoch súboj s britským pretekárom Jamesom Huntom o titul majstra sveta. Ich výsledky z jednotlivých pretekov boli tesné, Lauda chcel stoj čo stoj obhájiť titul šampióna, ktorý získal rok predtým.

Dňa 1. augusta 1976 sa konali preteky na nemeckom 23-kilometrovom okruhu Nürburgring a čakalo sa, že Lauda potvrdí svoje prvenstvo v seriáli. Lenže po prezutí pneumatík v druhom kole pretekov zasiahol osud. Lauda v zatáčke, do ktorej sa rútil rýchlosťou 250 km/h, dostal šmyk. Jeho monopost Ferrari narazil do ochrannej bariéry a po výbuchu palivovej nádrže začal horieť. Do stroja, ktorý sa zmenil na ohnivú guľu, narazili ďalší pretekári, tí duchaprítomnejší sa snažili privolať pomoc a ratovať kolegu.