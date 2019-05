Mimoriadna situácia v Žiline: V jednej mestskej časti došlo k zosuvu pôdy

Mesto Žilina vyhlásilo vo štvrtok mimoriadnu situáciu v súvislosti so zosuvom pôdy v mestskej časti Vranie.

Doplnila, že pôda sa zosunula na Holubej ulici v dôsledku dlhotrvajúcich prívalových dažďov. "Na mieste ihneď zasahovali dobrovoľní hasiči z mestských častí Vranie a Trnové. Uvoľňovali odtok vody, aby sa nehromadila pri neďalekých rodinných domoch. Na cestu vyrazili mechanizmy spoločnosti Žilinské komunikácie, ktoré vozovku čistili od nánosu uvoľnenej pôdy a bahna," uviedla hovorkyňa mesta Žilina Barbora Zigová.

"Krízový štáb je v pohotovosti a situáciu neustále monitoruje. Ak by došlo k jej zhoršeniu, je pripravený podniknúť ďalšie kroky. V pohotovosti sú aj dobrovoľní hasiči, ktorí majú pripravené vrecia s pieskom pre prípad, že by sa uvoľnila ďalšia časť pôdy a hrozilo by zaplavenie oblasti," dodala hovorkyňa mesta Žilina.