Tínedžer mal neznesiteľné bolesti brucha: Šialené, čo mu lekári našli v penise

Trpel silnými bolesťami, ich príčina prekvapila aj lekárov.

Trinásťročný Číňan Li celých dvanásť týždňov prežíval neuveriteľné muky.

Lekári sa pri vyšetrení nestačili čudovať. Chlapec mal totiž v močovom mechúre 29 magnetických guličiek, ktoré si zaviedol sám cez penis, informuje britský denník The Sun. Chlapec tak musel podstúpiť chirurgický zákrok, pri ktorom mu lekári cudzie predmety z tela vytiahli. Podľa vyjadrenia nemocnice sa pacient úspešne zotavuje. Ako informuje The Sun, Li si guličky do penisu zaviedol zo zvedavosti a myslel si, že ich vylúči z tela močom. Keď začal pociťovať bolesti, hanbil sa rodičom priznať, čo je ich pravou príčinou.