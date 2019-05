Prekvapivé slová Dary Rolins: Vráti sa k svojmu ex?!

Bude platiť staré známe príslovie, že stará láska nehrdzavie?!

Popová diva Dara Rolins (46) je od minuloročného rozchodu s raperom Patrikom Rytmusom Vrbovským (42) bez partnera. Všetok svoj čas venuje naplno svojej dcérke Laure (11), ktorú má s muzikantom Matějom Homolom (45). A práve o tomto mužovi nedávno Dara povedala láskyplné slová, ktoré všetkých prekvapili. Rolins dokonca hovorí o motýlikoch v bruchu. Vrátia sa k sebe milujúci rodičia malej Loly?!

Dara prežila v roku 2010 náročné obdobie. V tom čase totiž spôsobila autonehodu, pri ktorej zomrel český dôchodca. Aby toho nebolo málo, krachol jej vzťah s otcom jej dcéry Laury Matějom Homolom. „Matěj v tej dobe odišiel. V celej záležitosti sa skutočne vyznamenal. Totálne to vtedy posr**,“ priznala pre portál neovlivni.cz Dara, ktorá si však zachovala aj v tom čase chladnú hlavu a pred Lolou nikdy na svojho expartnera nenadávala.

„Matěj sa mi z toho vyznal, čo nie je dávno. Povedal: ‚Klobúk dolu, ako si to celé ustála a neposlala ma pred Laurou do patričných miest, hoci si mohla a mala na to právo‘,“ prezradila speváčka. Jej vzťah s Homolom sa rapídne zlepšil. „Úplná harmónia. Ona miluje jeho, ona miluje mňa, ona nás miluje dohromady. Kedykoľvek Matěj pre Lauru prišiel, vedela som ho objať. Dnes ho objímem srdečnejšie, dáme si aj pusu, povieme si zase ‚Mame‘ a ‚Tate‘ ako kedysi. Dokonca sa aj teším, keď viem, že príde. Nedávno bol na Andělech, kde to na skejte otváral, a ja som bola pyšná, akoby to bol môj partner. Až som v bruchu cítila motýle,“ dodala.

Dôležitý človek

Je teda možné, že si kedysi zaľúbenci k sebe našli cestu? Dara na priamu otázku Nového Času s úsmevom reagovala: „Niečo ako comeback absolútne nehrozí. Napriek tomu, že je jedným z najdôležitejších ľudí v mojom živote a reálne k nemu cítim ako k otcovi mojej dcéry rešpekt aj lásku, ideme si už každý svoje. Matej má už nejakú dobu úplne skvelú priateľku Andreu, zhodou okolností Slovenku, a ja sa veľmi teším zo vzťahu a energie, ktorá medzi nami všetkými prúdi,“ vysvetlila Dara a dodala: „To najpodstatnejšie je, že je Lola maximálne šťastná. Potom som aj ja. A môj partnerský život je to posledné, čo ma trápi a uvádza do smútku. Nechýba mi v žiadnom smere, verte mi. Len necítim potrebu dávať ničomu mená, nálepky len preto, že si to žiada spoločnosť či konvencie.“