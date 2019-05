SHMÚ varuje pred povodňami z trvalého dažďa: Kde to bude najhoršie?

Na Slovensku hrozia povodne z trvalého dažďa. Varuje pred nimi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstrahu najvyššieho - 3. stupňa vyhlásil pre okresy Námestovo, Tvrdošín, Čadca a Liptovský Mikuláš. O stupeň nižšia výstraha 2. stupňa platí na krajnom západe Záhoria, na Orave, Liptove, hornom a strednom Považí, na hornej i dolnej Nitre. Prvý stupeň výstrahy je vyhlásený v okresoch Trnava, Pezinok, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Banská Bystrica, Topoľčany, Poprad, Kežmarok a Sobrance.

Od pondelka (20. 5.) počasie na Slovensku ovplyvňuje tlaková níž so stredom nad Poľskom. V Žilinskom kraji ojedinele spadlo za 24 hodín viac ako 50 milimetrov zrážok. "Situácia bude pretrvávať aj v najbližších hodinách a dňoch, a preto predovšetkým na severe môže miestami, najmä na severných návetriach, spadnúť ešte ďalších 60 milimetrov zrážok, ojedinele aj viac," informuje SHMÚ na sociálnej sieti. Vzhľadom na nasýtenosť povodí v týchto oblastiach už v týchto chvíľach výrazne stúpajú vodné stavy tokov. Podľa ústavu budú stúpať vzhľadom na pretrvávajúce zrážky aj naďalej a budú dosiahnuté stupne povodňovej aktivity.

"Na západe výraznejšie zrážky ustanú už v priebehu nasledujúcej noci a štvrtka (23. 5.), na severe však bude s prestávkami pršať až do piatka (24. 5.). Vyskytnú sa aj búrky, v nasledujúcich dňoch s najväčšou pravdepodobnosťou na východe a v Banskobystrickom kraji, v stredu aj v Žilinskom kraji. Naopak, na západe je pravdepodobnosť veľmi nízka," podotkol SHMÚ.

Hovorca SHMÚ Ivan Garčár priblížil, že v stredu ráno zaznamenali na slovenskom úseku Dunaja výrazný vzostup. Vodný stav v stanici Devín bol 495 centimetrov, čo predstavuje zvýšenie od utorňajšieho rána o 174 centimetrov. V Bratislave mal hodnotu 593 centimetrov a rozdiel od utorka je 152 centimetrov. "Vzhľadom na predpovede zrážok, keď má v Dolnom Rakúsku a v Alpách napršať ešte miestami 15 až 30, ojedinele až do 40 milimetrov a štvrtok do troch milimetrov, predpokladáme v hornej časti slovenského úseku Dunaja ustálenosť pri vysokom vodnom stave (v Devíne 510 cm), s opätovným miernym vzostupom po polnoci," spresnil Garčár. Vo štvrtok v popoludňajších hodinách dosiahne hladina úroveň 550 centimetrov, ktorá bude pretrvávať až do piatka polnoci. V sobotu (25. 5.) už očakávajú mierny pokles.

V súčasnosti je podľa SHMÚ v povodí Kysuce a Oravy, na hornej Topli, hornej Ondave, hornom Laborci, Ladomírke a Uhu mierny vzostup až vzostup vodných hladín, na ostatných tokoch východného Slovenska prevláda ustálenosť vodných hladín. "Vzhľadom na predpovedané vysoké úhrny zrážok (60 - 100 milimetrov) na stredu a štvrtok i aktuálnu nasýtenosť v povodí Váhu (v horských oblastiach Tatier aj vodné zásoby v snehovej pokrývke) očakávame na miestach s výdatnými zrážkami vzostup až výrazný vzostup s možnosťou dosiahnutia stupňov povodňovej aktivity (SPA), predovšetkým v povodí horného Váhu, Myjavy a Žitavy. V severnej a východnej časti povodia Váhu očakávame dosiahnutie úrovne zodpovedajúce 2. SPA," spresnil Garčár. Najvyššie úhrny zrážok sú očakávané v prihraničnej oblasti s Poľskom.