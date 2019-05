Člen radnice doplatil na výrok o českom prezidentovi: Zeman je druhý Hitler a treba ho podrezať ako sviňu

Člen radnice českého mesta Jesenice neďaleko Prahy Martin Lang skončil ako šéf tamojšej Občianskej demokratickej strany (ODS) a ospravedlnil sa za výrok, v ktorom vyzýval na zabitie prezidenta Miloša Zemana.

Langovo správanie už skôr odsúdil predseda ODS Petr Fiala, uviedol v stredu portál Novinky.cz. Langovu rezignáciu potvrdil serveru iRozhlas podpredseda miestneho združenia ODS Jesenice Martin Kuruc.

Lang označil svoj výrok za zveličenie, ktoré "mimochodom používa aj prezident". Pravicový politik Lang v apríli na Facebooku kritizoval Zemana za to, že podporil zdanenie náhrad cirkevných reštitúcií. Označil ho za "morálneho netvora a debilného boľševika".

V tweete napísal: "Zeman je druhý Hitler a treba ho podrezať ako sviňu." Poslancov hlasujúcich za zdanenie označil Lang za "smradľavé, zradcovské prasatá", ktoré treba "pozabíjať, aby svojou morálnou obludnosťou nenakazili zvyšok národa" Jeho vyjadrenia dôrazne odmietol šéf ODS Fiala, podľa neho sú "neprijateľné aj ako zveličenie". Dištancovalo sa od nich tiež jesenické združenie ODS. Podľa hovorcu Pražského hradu Jiřího Ovčáčka je Langov príspevok na Facebooku prípadom pre orgány činné v trestnom konaní, preto sa obrátil na políciu.

Zdanenie náhrad cirkvám je jednou z podmienok, ktoré si dali komunisti (KSČM) za to, že budú tolerovať menšinovú vládu ANO a ČSSD.

Cirkvi by museli po novom zahŕňať štátne náhrady do zdaniteľných príjmov. Reštitučný zákon počítal s tým, že cirkvi dostanú do štátu nehnuteľný majetok v hodnote približne 75 miliárd korún (2,91 mld. ). Za nehnuteľnosti, ktoré sa podľa zákona neodovzdávali, majú cirkvi počas 30 rokov získať 59 miliárd korún (2,29 mld. ) navyšovaných o infláciu.

Náhrady sú vyplácané od roku 2013. Zákon fakticky znamená odluku štátu a cirkví. Príspevky štátu na ich činnosť sa do roku 2030 postupne znížia až na nulu, informoval predtým portál Novinky.cz.