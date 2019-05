Nehoda turistického autobusu v Taliansku: Jedna pasažierka zomrela

Najmenej jedného mŕtveho a približne 15 zranených si vyžiadala v stredu nehoda autobusu prepravujúceho turistov z východnej Európy, ku ktorej došlo na ceste medzi Sienou a Florenciou v talianskom kraji Toskánsko.

Podľa denníka Corriere della Sera sa v autobuse nachádzalo asi 60 turistov. Agentúra Interfax napísala, že šlo o ruských turistov. K nehode došlo okolo 09.00 h, keď bol autobus na ceste zo Sieny do Florencie. Autobus zišiel z vozovky, narazil do zvodidiel a prevrátil sa do priekopy.

Príčina nešťastia zatiaľ nie je známa. Predpokladá sa, že vodič zrejme nezvládol riadenie na ceste mokrej po nočnom daždi. Pri nehode zahynula jedna žena. Stav viacerých zo zranených je vážny, ale nie sú v ohrození života, dodal Corriere della Sera.