Boston už pozná súpera: Hráči St. Louis si zahrajú vo finále po 49 rokoch

Po hokejistoch Bostonu postúpili do finále bojov o Stanleyho pohár v NHL aj hráči St. Louis.

Svoj postup spečatili v utorok na domácom ľade hladkým víťazstvom 5:1 nad súpermi zo San Jose. Sériu finále play-off Západnej konferencie ovládli "Bluesmani" 4:2 na zápasy.

Hráči Blues postúpili do finále NHL prvýkrát od roku 1970 a celkovo po štvrtý raz. Na trofej si zatiaľ nesiahli. Boje o Stanleyho pohár sa začnú v pondelok 27. mája na ľade Bostonu. Ešte na začiatku januára figurovali Blues na poslednom mieste z celej NHL, ale napokon to dotiahli na 99 bodov a tretie miesto v Centrálnej divízii. Boston bol druhý v Atlantickej divízii, preto bude mať v prvom zápase finále výhodu domáceho ľadu.

Na rozhodujúcom štvrtom triumfe St. Louis sa gólmi podieľalo päť hráčov, tie presilovkové strelili Vladimir Tarasenko a Brayden Schenn. Útočník Ryan O´Reilly pridal tri asistencie a brankár Jordan Binnington mal 25 zákrokov. "Je to niečo neuveriteľné. Toto mesto čakalo na finále veľmi dlho. Už len štyri víťazstvá, musíme ešte chvíľu pokračovať v tom, čo sme robili doteraz," povedal útočník Pat Maroon podľa webu NHL.

San Jose odohralo šiesty duel finále Západnej konferencie bez tria zranených hráčov - obrancu Erika Karlssona a útočníkov Tomáša Hertla a Joea Pavelského. A to bola citeľná strata. "Som hrdý na to, čo sme odviedli dnes večer. Nemyslím si, že výsledok odráža to, čo sa dialo na ľade. Vzhľadom na ťažké okolnosti sme odviedli dobrý výkon. Súper si víťazstvo musel zaslúžiť," uviedol tréner San Jose Peter DeBoer.

Play-off NHL - finále konferencií:

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

St. Louis - San Jose 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) - konečný výsledok série 4:2

Góly: 2. Perron (Blais, O´Reilly), 17. Tarasenko (Parayko, O´Reilly), 33. B. Schenn (Pietrangelo, Thomas), 54. Bozak (Perron, O´Reilly), 58. Barbašev (Sundqvist) - 27. Gambrell (Donskoi, M. Jones).