Koniec tradičným pohrebom či spopolňovaniu? Vo Washingtone sa bude pochovávať po novom

Washington sa stal prvým americkým štátom, v ktorom povolili takzvané kompostovanie zosnulých ako rovnocennú alternatívu pochovávania a spopolňovania.

Zákon povoľujúci túto novú formu nakladania s ľudskými ostatkami podpísal v utorok washingtonský guvernér Jay Inslee a vstúpi do platnosti v máji 2020. Tento nový postup spočíva podľa agentúry The Associated Press (AP) v takzvanej "prirodzenej organickej redukcii", počas ktorej sa za niekoľko týždňov zmení ľudské telo obalené v pilinách a slame na pôdu. S tou budú môcť nakladať pozostalí tak, ako to je v súčasnosti možné s popolom po kremácii.

Tento proces je podľa odborníkov oveľa šetrnejší k životnému prostrediu ako pochovávanie či spopolňovanie. Vykonávať ho budú môcť len špecializované inštitúcie, ktoré na to budú mať povolenie.