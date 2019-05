Šampionáty na Slovensku sa v mnohom podobajú: Prekvapujúce paralely z MS 2011 a 2019!

Majstrovstvá sveta v hokeji v ére samostatnosti sa na Slovensku konajú druhýkrát v histórii. Podobne ako v roku 2011, ani tentoraz domáci tím nepostúpil do vyraďovacej časti turnaja a nesplnil tak základný cieľ.

Podobností so šampionátom spred ôsmich rokov, keď slovenskí reprezentanti odohrali všetky svoje zápasy v Bratislave, je však viacero!

Rozlúčky legiend

Šampionát 2011 bol posledným turnajom v drese Slovenska pre Pavla Demitru († 36), ktorý už skôr vyhlásil, ze po ňom ukončí úspešnú reprezentačnú kariéru. S fanúšikmi a so spoluhráčmi sa emotívne rozlúčil so slzami v očiach 9. mája po zápase proti Dánom. Včera zase odohral svoj posledný zápas kariéry majster sveta z Göteborgu 2002 Ladislav Nagy (39).

Tréneri z Kanady

Slovensko na MS 2010 v Kolíne viedol prvýkrát v histórii zahraničný tréner. Pod Kanaďanom Glenom Hanlonom (62) však herne i výsledkovo totálne sklamalo a vybuchlo aj v Bratislave 2011, kde bola konečnou osemfinálová skupina. Teraz sa už hrá novým systémom, no ani Hanlonovmu krajanovi Craigovi Ramsaymu (68) sa nepodarilo splniť základný cieľ v podobe postupu do štvrťfinále.

Zlyhanie s Nemeckom

Na oboch turnajoch Slováci nezvládli kľúčové zápasy s Nemeckom a tieto prehry im napokon zlomili väzy. V roku 2011 mu podľahli v základnej skupine 3:4, keď prehrávali už 0:4, no vyrovnať sa im už nepodarilo. V Košiciach mali skvelý finiš, naopak, Nemci. Tí dlho prehrávali 1:2, no v záverečných dvoch minútach senzačne otočili skóre na 3:2 a zabezpečili si postup do štvrťfinále.

Závery s Dánmi

Zhodou okolností posledné zápasy na MS 2011 i 2019 odohrali Slováci proti Dánom a ani jednému z týchto súperov už o nič nešlo. V Bratislave pred ôsmimi rokmi vypredaná aréna vytlieskala domáci tím po triumfe 4:1, včera bola Steel aréna zaplnená do posledného miesta tiež.

Hviezdne tímy

Pred ôsmimi rokmi prialo Slovensku dianie v zámorskej NHL a pre reprezentáciu boli voľné najväčšie mená. Okrem kapitána Pavla Demitru tak hrali Marián Gáborík, Marián Hossa, Ľubomír Višňovský, Miroslav Šatan či Jaroslav Halák. Takmer najsilnejší možný tím mohli poskladať kompetentní aj tento rok, no opäť to na úspech nestačilo.

Rok 2020?

Po neúspechu na MS 2011 získali Slováci o rok na to na šampionáte v Helsinkách prekvapujúco striebro. Keďže naši tento rok nepostúpili do štvrťfinále rovnako ako pred ôsmimi rokmi, zopakujú medailovú radosť o rok na MS v Zürichu a Lausanne?