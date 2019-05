Bývalý ruský hokejista poodkryl hokejové zákulisie: Aj Gretzky pil po zápasoch!

Piť, či nepiť? To je otázka... Hokejové MS častokrát sprevádzajú rôzne škandály spojené s porušovaním životosprávy hráčov. Niektorí hokejisti totiž šampionát berú ako menší oddych po náročnej sezóne. Bývalý skvelý ruský hokejista Alexej Jašin (45) trochu poodkryl hokejové zákulisie.

„Aj samotný Wayne Gretzky pil po zápasoch pivo,“ začal svoje rozprávanie Jašin. „Neviem, či je v pohode piť alkohol počas takýchto veľkých podujatí, ale taká je realita. Je naivné si myslieť, že hokejisti na MS nepijú. To si môže myslieť iba úplný laik,“ dodala draftová dvojka z roku 1992.„Každý z hráčov sa musí rozhodnúť sám za seba, čo bude a nebude piť. Vo svete športu sú podobné veci celkom bežný jav. Aj športovci sú predsa iba ľudia. Dôležité je, aby si každý tím vopred stanovil pravidlá, ktoré sa budú dodržovať. Ak tréner nastaví prísny režim a niektorý z hráčov ho poruší, tak to je problém. Ale ak tréner povolí hráčom nejaké to pivo a neovplyvní to ich výkony na ľade, tak je to v poriadku,“ uzavrel Jašin.