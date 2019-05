Infarktový záver posledného zápasu Slovenska: V nájazdoch rozhodol fantastický Nagy

Slovenskí hokejisti sa rozlúčili s domácim šampionátom víťazstvom a konečným deviatym miestom. V záverečnom siedmom zápase v košickej A-skupine zdolali Dánsko 2:1 po predĺžení a nájazdoch, keď ten rozhodujúci premenil Ladislav Nagy.

Fotogaléria 17 fotiek v galérii V úvodnej dvadsaťminútovke sa nezrodili väčšie šance. Bezgólový stav mohol zmeniť v 15. min Libor Hudáček, ktorý zachytil zlú rozohrávku Dánov, sám pred brankárom Sebastianom Dahmom však nezakončil dobre. V závere prvej tretiny mali slovenskí hokejisti presilovú hru, ale nevyužili ju.

V druhej tretine Slováci zvýšili útočnú aktivitu aj početnosť striel, utvorili si aj niekoľko solídnych šancí, ale Dahm dobre držal Dánov. Veľké príležitosti mali Dávid Bondra či Michal Krištof, ale ani sami pred dánskym gólmanom neuspeli. Na druhej strane sa pri šanci Frederika Storma blysol rýchlou lapačkou Denis Godla.

Slováci nastúpili v bránke s Denisom Godlom a bez zranených obrancov Christiána Jaroša a Mareka Ďalogu. V zostave rovnako chýba útočník Richard Pánik. V elitnom útoku popri Liborovi Hudáčkovi a Tomášovi Tatarovi dostal šancu Marko Daňo. S kapitánskym "céčkom" nastúpil útočník Ladislav Nagy, ktorý týmto zápasom končí svoju hokejovú kariéru.

V tretej tretine vyrovnal stav v presilovke o dvoch hráčov dánsky útočník Mikkel Boedker. V predĺžení sa duel nerozhodol a tak pokračovali samostatné nájazdy. Slováci si vypracovali viacero nádejných šancí, no ani jednu z nich nedotiahli do úspešného konca. O triumfe domácich tak rozhodol v samostatných nájazdoch Nagy, ktorý sa tak krásne rozlúčil s hráčskou kariérou. Po ňom poistil náskok ešte Krištof.



tabuľka A- skupiny:

1. Fínsko 7 5 0 1 1 22:11 16 *

2. Kanada 6 5 0 0 1 33:11 15 *

3. Nemecko 7 5 0 0 2 18:18 15 *

4. USA 6 4 1 0 1 27:12 14 *



5. SLOVENSKO 7 3 1 0 3 28:19 11

6. Dánsko 7 1 1 1 4 18:23 6

7. Veľká Británia 7 0 1 0 6 9:41 2



8. Francúzsko 7 0 0 2 5 14:34 2 **

* - istý postup do štvrťfinále

** - vypadnutie z A-kategórie

Zostavy:

Godla - Černák, Sekera, Marinčin, Čajkovský, Fehérváry, Koch - Studenič, Krištof, Nagy - Daňo, L. Hudáček, Tatar - Lantoši, M. Sukeľ, D. Bondra - Liška, Buc, Lunter - Zigo

Dánsko: Dahm - O. Lauridsen, M. Lauridsen, Jesper Aabo Jensen, Bruggiser, O. Larsen, Nicholas Jensen, From, Lassen - Russell, Regin, Bödker - Nicklas Jensen, Jesper Jensen, Storm - Meyer, Madsen, Bau Hansen - Olesen, Jakobsen, Poulsen