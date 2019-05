Nie je to už cez čiaru? Rodičia chcú použiť spermie svojho zosnulého syna

Americký Najvyšší súd povolil rodičom zosnulého mladého muža, ktorý prišiel o život vo februári pri nehode na lyžovačke, aby použili jeho zmrazené spermie na umelé oplodnenie.

Sudca Najvyššieho súdu John Colangelo svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že vo federálnych zákonoch ani v zákonoch štátu New York neexistujú žiadne reštrikcie, ktoré by rodičom zabraňovali v takomto počínaní.

Rodičia Petra Zhua, študenta vojenskej akadémie vo West Point v New Yorku, ktorý zomrel vo veku 21 rokov, už predtým získali súhlas súdu s tým, aby si mohli uchovať jeho zmrazené spermie. Rozhodnutie o tom, ako s nimi môžu ďalej narábať, však padlo až teraz, píše agentúra The Associated Press (AP).