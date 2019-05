Jurko († 2) spadol do bazéna a utopil sa: Rodičia sa po tragédii zrútili

Miesto určené na osvieženie a zábavu prinieslo veľké nešťastie. Vo Vlkanovej (okr. Banská Bystrica) sa v nedeľu predpoludním stala tragédia.

Na dvore rodinného domu do bazéna spadol malý Jurko († 2). Napriek rýchlej reakcii rodičov a hodinovej resuscitácii záchranárov sa blonďavého chlapčeka už nepodarilo zachrániť. Mama Lucia a otec Juraj po nešťastí skončili v rukách psychológov.

Nik si nedokáže vysvetliť, čo sa v osudnú nedeľu dopoludnia odohralo na dvore domu. Podľa informácií Nového Času sa mal Jurko len na chvíľu vzdialiť od rodičov a nešťastne spadnúť do nového bazéna. „Počuli sme, že otecko Juraj ho rýchlo vytiahol z vody, no už bolo neskoro. Je to obrovské nešťastie. Ten chlapček bol živé striebro, ale také sú všetky deti,“ povedala rodinná známa.

Rodičia okamžite zavolali záchranárov, ktorí sa snažili Jurka oživiť vyše hodiny.uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Bližšie informácie k tragédii neposkytla ani polícia.

Lucia a Juraj sa brali vlani v októbri po niekoľkoročnej známosti. Ich spoločný synček Jurko mal v tom čase vyše roka. Lucia má z predchádzajúceho vzťahu dvoch starších chlapcov, o ktorých sa však nevlastný otec staral ako o svojich. „Nerobil medzi nimi rozdiely. Žili veľmi pekne a o všetky tri detičky sa príkladne starali,“ prezradila suseda. Zronení rodičia teraz chystajú pohreb milovaného anjelika. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.