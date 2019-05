Muž sa tešil, že strávi čas so svojou priateľkou: Kvôli správe v mobile ho deportovali

Muža, ktorý išiel navštíviť svoju priateľku počas prázdnin zavreli na 24 hodín do väzenia kvôli správe.

24-ročný Isaac Roblett z Veľkej Británie povedal, že chcel stráviť tri mesiace so svojou priateľkou Camilou Iglesiou z USA. Podľa The Sun ho zadržali kvôli správe, ktorú svojej priateľke napísal. "Sťahujem sa, aby som bol blízko teba." Hneď po pristátí v Chicagu ho zavreli do cely, kde ho vypočúvali.

Na ďalší deň ho deportovali a zakázali mu navštevovať USA. "Prešli mi celý môj telefón a našli správu, kde som jej písal, že sa za ňou sťahujem. Povedali mi, že je to dostatočný dôkaz na to, aby ma nepustili ďalej," povedal Isaac. Podľa jeho slov však myslel to, že s ňou bude celé tri mesiace.

"Nepoviem jej predsa, že ju idem navštíviť, keď tam budem tri mesiace... Skoro som plakal, snažil som sa zadržať slzy.," povedal. Do lietadla išiel na druhý deň v putách v sprievode štyroch osôb. Prípadom sa budú zaoberať príslušné úrady.