SAJFA oznamuje kandidatúru. Bude úspešný aj v politike?

Záhada okolo Sajfových bilbordov je konečne odhalená. Matej (39) sa rozho-dol v predstihu oznámiť kandidatúru na starostu vznikajúcej mestskej štvrte EURO-VEA CITY. Podarí sa mu po úspechoch na moderátorskej a internetovej scéne zabo-dovať aj v novej, celkom odlišnej kariére?

„Úprimne, nešiel by som do toho len tak pre nič za nič. No keď som videl, čo všetko v tejto štvrti vznikne a čo prinesie obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta, neváhal som ani minútu,“ vysvetľuje nám svoje zámery Sajfa. Eurovea City má ambíciu stať sa novým centrom Bratislavy. Ľudia sa môžu tešiť na novú mestskú promenádu, kultúrne a športové stánky či verejné priestory. „Za svoju dlhoročnú kariéru už dokážem rozpoznať, čo sa bude ľuďom páčiť. Preto som si istý, že Eurovea City bude novým miláčikom Bratislavčanov,“ hodnotí Sajfa.

Sajfa sa rozhodol ľuďom novú mestskú štvrť predstaviť tak, ako sám najlepšie vie – cez chytľavé instagramové videá. Tie budú od dnešného dňa pribúdať na profile @euroveacity. Máme sa všetci na čo tešiť!

Ako správny kandidát má pre svojich budúcich voličov pripravené aj milé darčeky, ktoré môže vyhrať každý. Nezabudnite preto sledovať sociálne siete Eurovea City.