Kryptomeny: Ako možno zarobiť na raste trhu

Uvažujete o investovaní do kryptomien? Hneď na začiatku môžete čeliť obrovskému problému: ktorú kryptomenu kúpiť, keď v súčasnosti je ich vyše 2000? Navyše trh s kryptomenami stále rastie, takže získať prehľad je čoraz zložitejšie.

Máme dobrú správu: na svete je inteligentné riešenie, ktoré investovanie do kryptomien značne uľahčuje! A vyvinuli ho Slováci.

Svetový unikát

Pomoc všetkým záujemcom o investovanie do kryptomien ponúka slovenská spoločnosť Fumbi. Ako prvá – a to nielen u nás, ale aj celosvetovo, prináša unikátne riešenie, s ktorým je investovanie do virtuálnych mien bezpečné a jednoduché.

Jedinečnosť investičného produktu spoločnosti Fumbi spočíva vo Fumbi Algoritme. Ten z investície vytvára dynamické portfólio, ktoré tvorí 31 TOP kryptomien. Vďaka svojej dynamike a pravidelným prepočtom algoritmus dokáže kopírovať nielen pohyby jednotlivých kryptomien, ale aj celého trhu. „Naši investori zarábajú na raste trhu ako takého a nie na lokálnych výkyvoch konkrétnych mien. Podľa našich prepočtov má trh s kryptomenami z dlhodobého hľadiska mimoriadny potenciál,“ vysvetľuje Juraj Forgács, zakladateľ a CEO Fumbi.

Vyše 1000 registrovaných investorov a priemerný zisk 40 %

Fumbi.network bol spustený len koncom januára tohto roka a už sa môže pochváliť prekročením významného míľnika. Spoločnosť, ktorá sa dosiaľ zameriavala len na slovenský trh, prekročila hranicu 1000 registrovaných investorov. „S veľkým záujmom o náš produkt sa stretávame hneď od jeho spustenia. Pripisujeme to nielen našej ponúkanej službe, ale aj faktu, že sme slovenská spoločnosť, čo u investorov vzbudzuje väčšiu dôveru. Keďže veríme, že trh s kryptomenami v dlhodobom horizonte porastie, dnešní investori majú veľmi dobrý pomer príležitosti a rizika. Môžeme sa pochváliť, že priemerný zisk našich investorov dosahuje okolo 40 %,“ hodnotí situáciu Juraj Forgács.

Stačí aj 50 eur

Fumbi sa neopiera o žiadne podielové fondy, ale o zdieľanú ekonomiku. Investori zapojení v sieti si navzájom pomáhajú udržiavať portfólio zviazané s hodnotou celého trhu kryptomien, a to pri minimálnych nákladoch. Sieť Fumbi je prvá svojho druhu, pretože ponúka investovanie i sporenie v kryptomenách pre širokú verejnosť a to už pri malej výške vkladu. Začať môžete so sumou už od 50 eur.

Fumbi sa riadi slovenským právom a nevyužíva kolektívne investovanie. Klienti Fumbi zostávajú priamymi a výlučnými vlastníkmi svojich kryptomien. Aj keď Fumbi minimalizuje väčšinu rizík spojených s investovaním do kryptomien, vždy si treba zvážiť riziko a investovať len sumu, o ktorú ste ochotní v istých prípadoch prísť. Zatiaľ však platí, že kryptomeny sú potenciálne najvýhodnejší a najrýchlejšie rastúci trh.