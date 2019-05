Žena si ho dala nelegálne zväčšiť, teraz to ľutuje: Kruté, čo sa jej stalo so zadkom!

Pýšila sa veľkým pozadím, teraz je jej na príťaž.

Američanka Courtney Barnes (35) z Miami vždy snívala o veľkom zadku. Vidina obrovského pevného pozadia ju dohnala až do extrému. Siahla po ilegálnych procedúrach. Svoje konanie však už poriadne oľutovala.

Courtney si prvýkrát dala do zadku vpichnúť injekcie s výplňou, keď mala iba 22 rokov. Nešla však na zákrok k odborníkovi, zúčastnila sa takzvanej párty, na ktorú prišlo niekoľko žien, ktoré si takisto dali urobiť výplň. Neustále však chcela viac. Svojím obrovským zadkom sa hrdila na sociálnych sieťach, čím si na Instagrame získala množstvo fanúšikov. Nečakala však, že príde aj tá odvrátená strana. Courtney začali ľudia šikanovať a už nemohla pokojne vyjsť ani na ulicu bez toho, aby okoloidúci nemali nemiestne poznámky. "Chcela som väčší zadok za každú cenu, ale teraz si uvedomujem, že ma to mohlo stáť život a preto chcem varovať všetky ženy," cituje jej slová britský denník The Sun.

Courtney vrazila do neodborných vylepšení tisíce eur, teraz ju zákroky, pri ktorých jej majú výplne vybrať, budú stáť oveľa viac. Rovnako odporúča ostatným ženám, že ak naozaj chcú podstúpiť vylepšovací zákrok, nech idú k odborníkovi a hlavne nech si lekárov preveria. Okrem toho, že je Courtney veľký zadok na príťaž, ani zďaleka nevyzerá tak, ako čakala. Pozadie jej začína hádzať rôzne farby a okrem toho je ovisnuté a hrudkovité.

Courtney nechce teraz nič viac ako normálny zadok. "Som pripravená na to, že budem vyzerať ako obyčajné dievča, už ma unavuje ako ma ostatní šikanujú a prenasledujú len pre to, aby si so mnou mohli urobiť fotku," uzavrela.