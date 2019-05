Tragédia počas futbalového zápasu: Rozhodca († 31) skolaboval, po ceste do nemocnice zomrel

Tridsaťjedenročný rozhodca skolaboval počas futbalového zápasu v Bolívii a neskôr zomrel pri prevoze do nemocnice.

Súboj medzi mužstvami Always Ready a Oriente Petrolero sa hral na štadióne Municipal v druhom najväčšom bolívijskom meste El Alte vo výške 3900 m.

Zo zápasu ubehlo 47 minút, keď rozhodca Víctor Hugo Hurtado sa pri cúvaní zapotácal a padol na zem. Záchranársky tím sa mu rozbehol na pomoc, ale Hurtado poslednýkrát vydýchol v sanitke cestou do nemocnice. Lekár tímu Always Ready Eric Kosziner neskôr potvrdil, že rozhodca utrpel prvú zástavu srdca priamo na ihrisku a druhú so smrteľnými následkami v sanitke.