Veľká letná súťaž začína: Dnes prvý kupón! Hrajte o dovolenky za 16 000 eur

Až osem all inclusive dovoleniek pri mori pre dve osoby! To je to, čo môžete počas nasledujúcich štyroch týždňov vyhrať s denníkom Nový Čas a cestovnou kanceláriou Happy Travel. Ako na to?

Je to jednoduché. Stačí, aby ste si kupovali Nový Čas a Nový Čas Nedeľa a zbierali kupóny. Každý týždeň hráme o jednu destináciu a začíname na jednom z najobľúbenejších gréckych ostrovov - Rodose. Prvý kupón nájdete už dnes na strane 7. Rodos láka svojimi piesočnými plážami a množstvom športových aktivít. Otvoriť galériu Rodos Zdroj: anc Ostrov Slnka ● Rodos tvoril stáročia morskú križovatku medzi Európou, Blízkym východom a Afrikou a aj preto prináša mix kultúr, jazykov a histórie. ● Bol obývaný už v 4. tisícročí pred naším letopočtom. ● Je jedným z najteplejších ostrovov v Stredomorí, má tropickú stredomorskú klímu s vyše 300 slnečnými dňami v roku. Aj preto ho prezývajú „ostrovom slnka a ruží“. ● Pláže s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora sú vhodné nielen pre neplavcov, ale aj pre malé deti. Rodos, miesto oddychu a športu Roman Berkes, riaditeľ cestovnej kancelárie Happy Travel - Notoricky známy a hádam najobľúbenejší grécky ostrov obmývaný Stredozemným a Egejským morom stále láka dovolenkárov, ktorí majú záujem objavovať. Ostrov vhodný na oddychovanie na piesočných plážach, ako aj pre vodné športy - surfovanie, kitovanie, skútre a podobne. Oplatí sa prenájom auta alebo skútra. Ako môžete súťažiť 1. Kúpte si Nový Čas Súťaž o 8 all inclusive pobytov v hodnote 16 000 eur bude prebiehať počas štyroch týždňov - od 20. mája 2019 do 16. júna 2019. Na to, aby ste sa do súťaže mohli zapojiť, je potrebné, aby ste si v tomto období kupovali noviny a hľadali v nich uverejnený kupón. (Dnes ho nájdete na str. 7.) 2. Vystrihnite a zbierajte kupóny Kupóny na stránkach Nového Času nájdete uverejnené počas celého týždňa vrátane nedele. Dokopy teda každý týždeň uverejníme 7 kupónov, no na zapojenie sa do súťaže v daný týždeň potrebujete nazbierať 5 zhodných kupónov. Kupóny sa budú v jednotlivých týždňoch od seba líšiť farebne aj názvom destinácie dovolenky, o ktorú v daný týždeň hráme. 3. Pošlite kupóny 5 farebne zhodných kupónov vložte do obálky a pošlite na adresu Júnová súťaž, P. O. Box 38/a, 830 00 Bratislava 3. Nezabudnite uviesť svoje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. 4. Žrebovanie Raz týždenne vyžrebujeme 2 výhercov, pričom žrebovanie bude prebiehať v nasledujúcich termínoch: 14. 6. 2019 31. 5. 2019 21. 6. 2019 7. 6. 2019