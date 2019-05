Zo Sukeľa je najlepší strelec Slovenska: Pred MS by som tomu neveril

Šiesty zápas, piaty gól. Útočník Matúš Sukeľ potvrdil aj v zápase s Veľkou Britániou (7:1) pozíciu najlepšieho strelca slovenského hokejovej reprezentácie na MS.

"Pred MS by som tomu neveril, ale je to krásne," priznal.

Po 9. hracom dni bol Sukeľ spoločne s ďalšími tromi hráčmi na 5. mieste v poradí najlepších strelcov. Na 7-gólového Kanaďana Anthonyho Manthu strácal dva góly. Pozícia streleckého lídra v slovenskom tíme ho, prirodzene, tešila. "Je to krásne. Pred MS by som tomu asi neveril. Užívam si to a do každého striedania sa snažím dať všetko," povedal Sukeľ.

V zápase proti Veľkej Británii skóroval po dômyselnej strele Lišku, ktorú následne pohodlne dorazil do bránky. Okrem streleckého úspechu tešila Sukeľa aj predvedená hra. "Od začiatku sme diktovali hru, rýchlo sme strelili dva góly. To bolo dôležité, vďaka tomu sme sa netrápili. V takomto zápase chce dať každý gól, každý chce ujsť, navyše k tomu burcujú aj fanúšikovia," poznamenal.

Slovenský tím má prvýkrát počas MS dva dni voľna. Napriek tomu bude v nedeľu v hre aj jeho osud, keďže zápas Nemecka s USA má vplyv aj na prípadný postup SR do štvrťfinále. Ak Američania získajú viac ako jeden bod, Slováci sa medzi osmičku neprebojujú. Ak zvíťazí Nemecko, bude mať Slovensko ešte nádej. "V nedeľu budeme dúfať, že Nemci zoberú body Američanom. My sa zameriame na utorňajší zápas s Dánskom, aby sme divákov znovu potešili dobrým výkonom a výsledkom," uviedol Sukeľ.