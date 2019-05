Galko si podal premiéra Pellegriniho: Je to len marketing, politika ho zničí

Peter Pellegrini (Smer-SD) je marketingový premiér, ktorý sa omylom ocitol vo funkcii predsedu vlády a táto marketingová politika ho zničí.

V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to vyhlásil poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko (SaS). Reagoval tak na to, že Pellegrini tento týždeň skritizoval predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD) za jeho protieurópske vyjadrenia na sociálnej sieti.

Galko spochybňuje úprimnosť premiérových kritických slov. Poslanec eviduje niekoľko prípadov, kedy sa Pellegrini tváril, že ide niekoho kritizovať, nakoniec však ustúpil. "Donekonečna mu nebude verejnosť ani novinári veriť úprimnosť takýchto vystúpení, keď nakoniec sa aj tak nič neudeje," skonštatoval Galko. Je presvedčený, že Blaha zostane aj po kritike premiéra naďalej na čele parlamentného výboru pre európske záležitosti. "Toto čo on vyvádza, robí jednoznačne na niekoho pokyn, on to má schválené," myslí si poslanec.

Podpredseda NR SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd) v relácii uviedol, že strana Smer-SD si musí vyhodnotiť vyjadrenia svojich poslancov. Prístup predsedu vlády, a to pred eurovoľbami, oceňuje. "Strana Most-Híd má jasné zahranično-politické smerovanie. Sme za Európsku úniu a euroatlantické štruktúry, preto oceňujem postoj predsedu vlády," povedal. Ako tvrdí, s vyjadreniami Blahu nesúhlasí. Hrnčiar však poznamenal, že je stále schválené programové vyhlásenie vlády, a to aj v prípade zahraničnej politiky. "Nikto si nedovolil predložiť do parlamentu z koaličných poslancov niečo, čo by rozporovalo zahraničnopolitické smerovanie Slovenska," skonštatoval.

Politici diskutovali aj o utorkovom (14. 5.) spore predsedu NR SR Andreja Danka (SNS) a poslankyne NR SR Kataríny Cséfalvayovej (Most-Híd), ktorá kritizovala v parlamente spochybňovanie ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO. Hrnčiar deklaruje, že strana Most-Híd stojí za Cséfalvayovou. "Možnože použila niektoré formulácie, ktoré sa dotkli Danka a on v emócii reagoval," spresnil podpredseda parlamentu. Ako tvrdí, Danko sa s poslankyňou stretol a veci si vysvetlia aj na spoločnom obede na budúci týždeň.

Opozičný poslanec Galko sa čuduje, prečo Most-Híd toleruje Dankovi takéto "excesy", keďže šéf parlamentu vyzval Cséfalvayovú, aby z koalície odišla, pokiaľ chce. "Ona volila mierne slová, popritom čo Danko vyvádza. On sa Putinovi tak poklonil, že zem vybozkával. Zaslúžil si tvrdšie slová," povedal podpredseda SaS. To, že takéto správanie koaliční partneri tolerujú lídrovi SNS, je podľa Galka dôkazom toho, že chcú toto volebné obdobie ešte dovládnuť. "Koalícia je o tom, že si treba niekedy zahryznúť do jazyka a hľadať prieniky," argumentoval Hrnčiar.

Spolu s Galkom sa vyjadril aj k Romanovi Konečnému, ktorého vláda navrhla za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Hrnčiar je milo prekvapený, že prišiel nominant, o ktorom nič nevedel, ale nič sa na neho nenašlo. "Vyzerá, že to je odborník a pozná problematiku, a že to nie je politická nominácia," vyhlásil. Galko uviedol, že Konečný je z mien, ktoré "lietali éterom" z hľadiska odbornosti to najlepšie meno. Nevylučuje, že ho SaS podporí.