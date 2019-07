Po požiari katedrály architekti vyrukovali s odvážnymi návrhmi: Ako bude vyzerať nový Notre-Dame?

Keď pred mesiacom, 15. apríla, zhorela veža a strecha parížskej katedrály Notre-Dame, Francúzi to brali ako národnú tragédiu.

Nad skazou slávnej pamiatky však plakal celý svet. Ešte sa ani neprestalo dymiť z trosiek a už francúzsky prezident Emmanuel Macron vyrukoval s odvážnym plánom, že katedrálu opravia do piatich rokov, nech to stojí, čo to stojí!

Hoci odborníci varujú, že zbytočná rýchlosť môže byť viac na škodu ako úžitok, projektanti z celého sveta už vymýšľajú, ako by nový Notre-Dame mohol vyzerať. Niektoré riešenia sú možno až priveľmi odvážne...

Sci-fi veža

Viaceré návrhy prinášajú pre vyše 800-ročnú katedrálu úplne novú a netradičnú vežu ako vystrihnutú zo sci-fi filmu. Niektorí dizajnéri s vežou vôbec nerátajú a namiesto nej by umiestnili svetelný lúč, ktorý by siahal až do neba. Vízie na papieri síce vyzerajú lákavo, ale nechali by si Francúzi takto spotvoriť svoju katedrálu, na ktorú sú právom pyšní?

Farma na streche

Zatiaľ najodvážnejší koncept predstavilo parížske štúdio Vincent Callebaut Architectures, ktoré je známe svojimi futuristickými víziami. Novú strechu katedrály vidia ako obrovský skleník, kde by sa pestovali ovocie a zelenina pre lokálne charity. „Ročne by sa tu vypestovalo až 21 ton plodín, ktoré by sa rozdali ľuďom v hmotnej núdzi,“ nádejajú sa architekti zo štúdia, ktoré pravidelne zásobuje médiá svojimi odvážnymi plánmi stavieb. Žiadna z nich sa však doteraz nedočkala realizácie. Vyjde im to tentoraz?

Ako diamant

Alex Nerovnya z Moskovského architektonického inštitútu si vie predstaviť Notre-Dame so sklenenou strechou, ktorá by pripomínala diamant. Pôvodnú gotickú vežu, ktorá zhorela, by zrekonštruoval do jej pôvodnej podoby.

Spomienka na plamene

Úplne inak výzvu poňal francúzsky dizajnér Mathieu Lehanneur. Na opravenú strechu by inštaloval takéto čudo zlatej farby, ktoré by pripomínalo plamene, ktoré pred mesiacom pohltili túto gotickú pamiatku. „Páči sa mi idea zmraziť ten zlomový moment ako pripomienku na celé stáročia,“ povedal.

Strecha ako les

S rovnakou podobou gotickej veže ráta aj belgické štúdio 3D Miysis. Strechu chce však celú presklenú a v noci by žiarila na celý Paríž. Vnútri by rástli stromy s odkazom na pôvodnú strechu katedrály, ktorú by prezývali Les.