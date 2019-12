Kristína Peláková je už tri roky vydatou paňou: Je pripravená na materstvo?

Do povedomia sa dostala v roku 2008, keď naspievala prerobený hit Beáty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy. Nasledoval raketový štart kariéry, účasť na Eurovízii a pesničky Horehronie či Ta ne.

Sympatická východniarka v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradila, ako sa vyrovnáva so závisťou v šoubiznise, ako sa jej zmenil život po svadbe, ale aj to, či je pripravená na rolu matky.

Ako ste reagovali, keď ste dostali ponuku účinkovať so súborom Alexandrovci?

Moja prvá reakcia bola, že wow, jasné! Vždy som obdivovala ruskú kultúru a vnímala som to tak, že pre mňa to bude obohacujúci zážitok na mojej hudobnej ceste. Samostatné turné zatiaľ nechystám, takže účinkovanie so súborom si užívam. Hlasy Alexandrovcov sú úžasné, mám polhodinové vystúpenie a teším sa z toho.

Boli ste niekedy v minulosti na koncerte súboru?

Alexandrovcov som naživo nikdy nevidela spievať, ak teda nerátam tlačovú konferenciu. (smiech) Dávnejšie som sa však stretla s tromi spevákmi zo súboru v rannom televíznom vysielaní. Bola to nádhera, ako spievali, sledovala som ich vtedy doslova s otvorenými ústami.

Čo sa zmenilo za ten čas, odkedy ste po prvý raz stáli ako speváčka na pódiu?

Určite som skúsenejšia. Mnohému som sa naučila a stále sa učím. Nikdy som nerobila hudbu s cieľom byť slávna. Je to veľmi pekné, keď ma ľudia chcú vidieť na koncerte, alebo keď vydám nejakú novinku a tešia sa z nej. Mala som obdobie, keď sa mi otvárali dvere ku všetkému. No prišla som aj do štádia, keď som cítila, že som zo seba vydala veľa energie a bola som vyčerpaná. Snažím sa ustrážiť si mieru, aby som si užívala život nielen ako speváčka, ale aj ako žena.

Na začiatku kariéry vás zviditeľnila cover verzia hitu Vráť mi tie hviezdy od Roba Grigorova a Juraja Žáka, ktorý pôvodne spieva Beáta Dubasová. Prečo ste si ju vtedy vybrali?

Keď som začala spolupracovať s Kamilom Peterajom, cesta k popmusic sa mi otvorila oveľa viac. Popri tom, ako som si robila vlastný album, prišla ponuka od vydavateľa, či by som si vedela predstaviť naspievať Vráť mi tie hviezdy. Vždy som mala tú pesničku rada, takže som sa potešila a súhlasila som. Trochu som si ju upravila do vlastného štýlu, aby sa skladba odlíšila od originálu. Beriem to ako zaujímavú skúsenosť a je pravda, že vďaka pesničke ma vtedy veľmi veľa ľudí zaregistrovalo.

Ktoré piesne vás z vášho pohľadu vyšvihli v hitparádach?

Boli to piesne Ešte váham, Stonka a najviac Horehronie, s ktorou som v roku 2010 súťažila v Eurovízii.

Hudbu k spomínaným skladbám zložil Martin Kavulič, brat vášho manžela a manažéra Mariána Kavuliča (39). Ako sa zmenil váš život od svadby v roku 2016?

Som veľmi spokojná. Veľa ľudí ma pred svadbou zneisťovalo, že speváčka a manažér, to nebude fungovať. Ale my s Mariánom sme to tak nikdy nebrali. Boli situácie, ktoré nás na istú chvíľu oboch pracovne pohltili. Boli sme upracovaní, ucestovaní... Ale vedeli sme to vrátiť naspäť, aby sme žili aj svoj súkromný život. Snažíme sa ustrážiť si pracovné veci tak, aby sme mali dosť času pre seba. Dobré na tom je, že my sme v podstate vzťah začínali od hudby. Marián mi posledných pár rokov pomáha v manažérskych veciach, hudba je to, čo nás spojilo a čo nás stále baví.

Viete vypnúť a myslieť aj na iné než na hudbu?

Doslova sa učíme oddychovať po tých šialených rokoch, ktoré síce boli nádherné, ale veľmi rýchle. Je fajn prejsť na iné myšlienky. My sa stále vieme rozprávať, viem sa naladiť na Mariánove témy a on na moje. To je podľa mňa vo vzťahu veľmi dôležité. Naučila som sa kvôli nemu chodiť na sci-fi filmy, a keď chcem ísť ja na nejaký romantický film, Marián ide so mnou. Radi relaxujeme v prírode, doprajeme si dovolenku. Nedávno sme boli na Maldivách. Potápali sme sa a priznám sa, že som vôbec netušila, že podmorský svet je taký krásny.

Je veľmi starostlivý. Stará sa o každý môj pocit. Všetko vníma. Stačí, že zmením mimiku tváre, už sa pýta, čo sa deje. Cítim sa pri ňom veľmi dobre. To sa nezmenilo.

Vraví sa, že postav dom, zasaď strom a sploď syna. Dom a záhradka už sú, uvažujete už nad dieťatkom?

Veľa ľudí sa ma na to pýta. Zvolili sme si takú postupnú cestu, ktorou ideme spoločne a stále ju budujeme. Takže materstvo je tiež v našich plánoch a v srdci. Podľa toho, ako to vnímam od svojich najbližších a kamarátok, ktoré sú už mamičky, je to veľmi krásne a zároveň úplne iné životné obdobie. A ja sa na to vnútorne veľmi teším.

Čo je pre vás v živote dôležité?

Keď nie je človek zdravý, je to problém. Trápi sa on aj okolie. Takže zdravie je dôležité rovnako ako pekný pohľad na život. Želám všetkým, aby sme sa mali radi, aby sme sa neohovárali, aby sme si priali a vzájomne sa podporovali.

V dnešnom svete sa však práve prajnosť veľmi nenosí, naopak, ľudia sa ohovárajú, závidia si. Určite ste to zažili na vlastnej koži...

Možno to na mne nevidieť, ale stalo sa mi to veľakrát. Našťastie, viem tieto negatívne veci zo seba rýchlo striasť a naladiť sa do pohody. Viem, že život nie je vždy ľahký a človek stretne ľudí, ktorí naňho chcú hodiť často ich zlú náladu. Ale každý si môže vytvoriť svoju vlastnú, krajšiu realitu. Verím tomu a ja sama pracujem na tom, aby bol môj život pekný za každých okolností.