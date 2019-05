Kristína Peláková o kariére: Nikdy som nerobila hudbu s cieľom byť slávna

Do povedomia sa dostala v roku 2008, keď naspievala prerobený hit Beáty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy. Nasledoval raketový štart kariéry, účasť na Eurovízii a pesničky Horehronie či Ta ne.

Sympatická východniarka, ktorá v týchto dňoch absolvuje slovenské turné s ruským súborom Alexandrovci, v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa prezradila, ako sa vyrovnáva so závisťou v šoubiznise, ako sa jej zmenil život po svadbe, ale aj to, či je pripravená na rolu matky.

Ako ste reagovali, keď ste dostali ponuku účinkovať so súborom Alexandrovci?

Moja prvá reakcia bola, že wow, jasné! Vždy som obdivovala ruskú kultúru a vnímala som to tak, že pre mňa to bude obohacujúci zážitok na mojej hudobnej ceste. Samostatné turné zatiaľ nechystám, takže účinkovanie so súborom si užívam. Hlasy Alexandrovcov sú úžasné, mám polhodinové vystúpenie a teším sa z toho.

Boli ste niekedy v minulosti na koncerte súboru?

Alexandrovcov som naživo nikdy nevidela spievať, ak teda nerátam tlačovú konferenciu. (smiech) Dávnejšie som sa však stretla s tromi spevákmi zo súboru v rannom televíznom vysielaní. Bola to nádhera, ako spievali, sledovala som ich vtedy doslova s otvorenými ústami.

Čo sa zmenilo za ten čas, odkedy ste po prvý raz stáli ako speváčka na pódiu?

Určite som skúsenejšia. Mnohému som sa naučila a stále sa učím. Nikdy som nerobila hudbu s cieľom byť slávna. Je to veľmi pekné, keď ma ľudia chcú vidieť na koncerte, alebo keď vydám nejakú novinku a tešia sa z nej. Mala som obdobie, keď sa mi otvárali dvere ku všetkému. No prišla som aj do štádia, keď som cítila, že som zo seba vydala veľa energie a bola som vyčerpaná. Snažím sa ustrážiť si mieru, aby som si užívala život nielen ako speváčka, ale aj ako žena.