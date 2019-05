Definitívne rozhodnutie: Rázsochy zrovnajú so zemou

Konečne prejdú k činom! Skelet nemocnice Rázsochy „straší“ v Lamači už 30 rokov.

S riešením teraz prišiel premiér Peter Pellegrini v spolupráci s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou. Rozhodli sa, že chátrajúca stavba bude zrovnaná so zemou a na jej mieste by mala vyrásť nová univerzitná nemocnica.

Obyvatelia hlavného mesta sa dočkajú novej nemocnice. Základný kameň spolupráce symbolicky „poklepkali“ premiér Peter Pellegrini a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. „Zbúrame to tu a postavíme novú špičkovú univerzitnú nemocnicu, na ktorú budeme môcť byť pyšní,“ povedal premiér.

Jeho slová podporila aj ministerka zdravotníctva, podľa ktorej bude v najbližších dňoch vyhlásená súťaž o naprojektovanie novej nemocnice. „Najneskôr do 10 dní dáme von súťaž. Verím, že nebudú žiadne zbytočné zdržania,“ dodala Kalavská, podľa ktorej by nemocnica mala stáť v roku 2024. „Za 14 dní by sme všetko pripravili a najneskôr na konci júna by sme sa pustili do demolácie,“ uviedol Ján Hehejík z Metrostavu.