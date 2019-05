Vajdová v pokročilom štádiu tehotenstva: Po opileckej jazde opäť šoféruje!

Už šoféruje! Herečka Petra Vajdová (34) sa čoskoro stane prvýkrát mamou.

V najbližšom čase totiž porodí svoje prvé dieťa manželovi, kamionistovi Martinovi Hrnčiříkovi (43), s ktorým sa spoznala vlani v lete na protialkoholickom liečení v Česku.

Po turbulentnom období, ktoré Petra prežila v auguste 2017, kedy jej počas šoférovania namerali muži zákona v dychu alkohol, si podľa informácií Nového Času budúca mamička už opäť môže sadnúť za volant.

Vajdová už niekoľko mesiacov žiari šťastím. Zrejme sa jej podarilo hodiť za hlavu alkoholovú aféru z augusta 2017. Polícia vtedy známej herečke, ktorá zahviezdila v markizáckom seriáli Chlapi neplačú či tanečnej šou Let´s Dance, namerali za volantom 2,4 promile a Petra okamžite skončila v cele predbežného zadržania.

Za svoj prehrešok jej súd naparil pokutu 1 000 eur a umelkyňa prišla na dva roky o vodičák. Podľa informácií Nového Času však budúca mamička, ktorá má svojmu manželovi Martinovi čoskoro porodiť prvé dieťa, už nemusí sedieť na mieste spolujazdca. Dôkazom sú aj fotografie Nového Času, ktoré herečku zachytávajú pred pár dňami, ako brázdi ulice obce, v ktorej so svojím manželom býva.

Práve jeho si brunetka prišla vyzdvihnúť do práce v miestnej firme. V dobrej nálade tak Vajdová odšoférovala auto rovno domov s čerstvým vodičákom. „Petra požiadala súd o skrátenie trestu a ten jej vyhovel,“ prezradil zdroj z Vajdovej okolia, čo následne denníku potvrdil aj hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

„Okresný súd Bratislava II na verejnom zasadnutí dňa 25. 10. 2018 rozhodol tak, že podmienečne upustil od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu, ktorý bol odsúdenej uložený trestným rozkazom Okresného súdu Bratislava II zo dňa 14. 8. 2017 pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v trvaní dva roky.“ Petra však bola podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke po uplynutí zákazu činnosti vedenia motorového vozidla povinná podrobiť sa preskúšaniu odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

Pôrod na spadnutie

Petra sa krátko pred vlaňajšími Vianocami v úplnej tajnosti vydala za českého kamionistu Martina Hrnčiříka, ktorého spoznala na liečení v jeho domovine. Veľký deň zaľúbenej dvojice sa konal vo Vajdovej rodnej obci neďaleko Bratislavy, kde sa manželia dokonca aj usadili. Dvojica býva v luxusnej dvojposchodovej prenajatej vilke s bazénom a k dispozícii majú aj dva tenisové kurty.

Šťastný pár, ktorý už onedlho privíta na svete svojho prvého potomka, pozná aj pohlavie bábätka. „Áno, vieme to. Tak, ako mi to vyšlo na facebooku, tak to aj je,“ pochválil sa dávnejšie budúci otecko, ktorý tak narážal na výsledok hry na sociálnej sieti. Tá mu totiž za najväčšie prekvapenie roka 2019 predpovedala chlapca.